СМИ: ЕК хочет дать Украине 165 миллиардов евро за счет российских активов
14:33 03.12.2025 (обновлено: 14:44 03.12.2025)
СМИ: ЕК хочет дать Украине 165 миллиардов евро за счет российских активов
СМИ: ЕК хочет дать Украине 165 миллиардов евро за счет российских активов
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
киев
euroclear
россия
санкции в отношении россии
украина
киев
россия
СМИ: ЕК хочет дать Украине 165 миллиардов евро за счет российских активов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает предоставить Украине кредит за счет замороженных активов РФ в размере 165 миллиардов евро, сообщает газета Politico со ссылкой на документы.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Еврокомиссия планирует сделать на этой неделе юридическое предложение для использования замороженных активов РФ с возможностью заимствования на финансовых рынках для помощи Украине.
"Европейская комиссия официально предложила в среду... кредит в размере 165 миллиардов евро для Украины с использованием денежной стоимости российских государственных активов, замороженных в Брюсселе", - говорится в публикации.
Отмечается, что эта сумма состоит из 25 миллиардов евро активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, и 140 миллиардов евро, которые находятся на счетах бельгийской Euroclear.
По данным издания, 115 миллиардов евро планируется потратить на финансирование украинского оборонного сектора, а 50 миллиардов евро - на бюджетные нужды Украины. Предполагается, что еще 45 миллиардов евро активов могут быть использованы для погашения кредита, выделенного странами G7 за счет российских активов в 2024 году.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
