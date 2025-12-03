Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа являются шагом к устойчивому миру, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером - шаг к устойчивому миру. Встреча дала возможность подробно обсудить пути украинского урегулирования", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что поиск компромисса продолжается. Он также отметил, что российская сторона четко стоит на позициях обеспечения национальных интересов, защиты суверенитета, прав русских и безопасности границ.
"Наши аргументы серьезно подкреплены продвижением ВС РФ на поле боя. Пятичасовой разговор в Кремле еще раз подтверждает: основной диалог сегодня - по линии Москвы и Вашингтона. Как бы европейские столицы ни старались выдвигать "альтернативные планы", им не удается сорвать и торпедировать этот процесс. Контуры завершения украинского конфликта будут определяться не брюссельской "партией войны", которая до сих пор отказывается признать провал антироссийской ставки на бандеровский режим", - подчеркнул Слуцкий.