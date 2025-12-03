Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа являются шагом к устойчивому миру, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат добавил, что поиск компромисса продолжается. Он также отметил, что российская сторона четко стоит на позициях обеспечения национальных интересов, защиты суверенитета, прав русских и безопасности границ.