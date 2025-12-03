Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 03.12.2025 (обновлено: 09:24 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/slutskij-2059418900.html
Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Уиткоффа
Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 03.12.2025
Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Уиткоффа
Переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа являются шагом к устойчивому миру, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T09:04:00+03:00
2025-12-03T09:24:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
владимир путин
стив уиткофф
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059358797_0:88:3074:1817_1920x0_80_0_0_5afc24857a82e1ad985cc8b58dbd2512.jpg
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059403392.html
https://ria.ru/20251203/frantsiya-2059408825.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059358797_91:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_43f1724675d5792726e885a0914b6d09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, владимир путин, стив уиткофф, леонид слуцкий (политик), госдума рф, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Российский фонд прямых инвестиций
Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Уиткоффа

Слуцкий назвал переговоры Путина и Уиткоффа шагом к устойчивому миру

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа являются шагом к устойчивому миру, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Будет бойня": в Киеве запаниковали после визита Уиткоффа в Россию
Вчера, 05:55
"Переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером - шаг к устойчивому миру. Встреча дала возможность подробно обсудить пути украинского урегулирования", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что поиск компромисса продолжается. Он также отметил, что российская сторона четко стоит на позициях обеспечения национальных интересов, защиты суверенитета, прав русских и безопасности границ.
"Наши аргументы серьезно подкреплены продвижением ВС РФ на поле боя. Пятичасовой разговор в Кремле еще раз подтверждает: основной диалог сегодня - по линии Москвы и Вашингтона. Как бы европейские столицы ни старались выдвигать "альтернативные планы", им не удается сорвать и торпедировать этот процесс. Контуры завершения украинского конфликта будут определяться не брюссельской "партией войны", которая до сих пор отказывается признать провал антироссийской ставки на бандеровский режим", - подчеркнул Слуцкий.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Во Франции рассказали, как Макрон пытался испортить визит Уиткоффа в Москву
Вчера, 06:57
 
В миреРоссияСШАМоскваВладимир ПутинСтив УиткоффЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала