Правительство Словакии обсудило подачу иска к ЕС из-за запрета импорта газа
15:02 03.12.2025 (обновлено: 15:03 03.12.2025)
Правительство Словакии обсудило подачу иска к ЕС из-за запрета импорта газа
в мире
россия
словакия
братислава
роберт фицо
евросоюз
Новости
в мире, россия, словакия, братислава, роберт фицо, евросоюз
В мире, Россия, Словакия, Братислава, Роберт Фицо, Евросоюз
© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство Словакии обсудило возможную подачу иска к Европейскому союзу из-за запрета импорта газа из России, следует из документов на сайте словацкого кабмина.
В августе премьер-министр Словакии Роберт Фицо поручил кабмину изучить возможность обжаловать решение Европейской комиссии ввести запрет на импорт российского газа, если Братислава не добьется для себя исключения или компенсаций.
"Правительство принимает к сведению анализ возможной подачи иска в связи с предложенным постановлением о постепенном прекращении импорта природного газа из России", - говорится в документе, одобренном правительством Словакии на заседании в среду.
Документ, как следует из пояснительной записки, должен служить основой для возможных юридических шагов Словакии, если при принятии постановления о прекращении импорта природного газа из России на европейском уровне не будут в достаточной мере учтены замечания Братиславы.
"Частью анализа является предварительная оценка последствий возможной подачи иска, в рамках которого рассматриваются все предсказуемые последствия такого процесса", - говорится в документе.
Премьер-министр Словакии неоднократно говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Из публикации на сайте Совета ЕС следует, что страны Евросоюза в среду приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России.
Согласно публикации на сайте Совета ЕС, регламент включает в себя поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа из России. Полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года.
Соавторы документа также подтвердили, что импорт газа из России будет запрещен шесть недель спустя после того, как регламент вступит в силу, с сохранением переходного периода для действующих контрактов на поставки газа. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет применяться с 1 января 2027 года в согласовании с 19 пакетом санкций. Для долгосрочных соглашений на импорт трубопроводного газа из РФ запрет будет действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей заполненности хранилищ. Запрет на импорт трубопроводного газа может вступить не позднее 1 ноября 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
