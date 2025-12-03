https://ria.ru/20251203/skandal-2059439849.html
В профсоюзе предупредили о катастрофе для органов ЕС
Профсоюз "Обновление и демократия": скандал с Могерини отразится на репутации ЕС
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В одном из крупнейших профсоюзов ЕС "Обновление и демократия" предупредили, что коррупционный скандал с участием бывших крупных еврочиновников нанесет катастрофический ущерб репутации органов Евросоюза в случае, если обвинения в рамках него подтвердятся, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя профсоюза Кристиано Себастиани.
"Если обвинения подтвердятся, они окажут "катастрофическое влияние на авторитет затронутых институтов и более широко на восприятие всех европейских институтов гражданами", - пишет издание.
Себастиани также заявил изданию, что получил десятки сообщений от сотрудников органов ЕС
, которые обеспокоены репутационным ущербом.
При этом о таких же опасениях самому изданию заявили ряд бывших и действующих сотрудников Европейской службы внешних связей.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини
. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии
задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.