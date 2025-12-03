Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

В профсоюзе предупредили о катастрофе для органов ЕС

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В одном из крупнейших профсоюзов ЕС "Обновление и демократия" предупредили, что коррупционный скандал с участием бывших крупных еврочиновников нанесет катастрофический ущерб репутации органов Евросоюза в случае, если обвинения в рамках него подтвердятся, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя профсоюза Кристиано Себастиани.

"Если обвинения подтвердятся, они окажут "катастрофическое влияние на авторитет затронутых институтов и более широко на восприятие всех европейских институтов гражданами", - пишет издание.

Себастиани также заявил изданию, что получил десятки сообщений от сотрудников органов ЕС , которые обеспокоены репутационным ущербом.

При этом о таких же опасениях самому изданию заявили ряд бывших и действующих сотрудников Европейской службы внешних связей.