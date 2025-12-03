Рейтинг@Mail.ru
Следствие намерено возбудить дела против двух судей из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/sk-2059587652.html
Следствие намерено возбудить дела против двух судей из Ростова-на-Дону
Следствие намерено возбудить дела против двух судей из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 03.12.2025
Следствие намерено возбудить дела против двух судей из Ростова-на-Дону
Следствие просит Высшую квалификационную коллегию судей разрешить возбудить уголовные дела о взяточничестве против двух судей из Ростова-на-Дону, сообщили РИА... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T18:18:00+03:00
2025-12-03T18:18:00+03:00
происшествия
россия
ростов-на-дону
игорь краснов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
https://ria.ru/20251128/delo-2058280822.html
https://ria.ru/20251124/sud-2057198581.html
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростов-на-дону, игорь краснов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Игорь Краснов, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие намерено возбудить дела против двух судей из Ростова-на-Дону

РИА Новости: СК хочет обвинить во взяточничестве двух судей из Ростова-на-Дону

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Следствие просит Высшую квалификационную коллегию судей разрешить возбудить уголовные дела о взяточничестве против двух судей из Ростова-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ.
"На внеочередном заседании Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит вопросы о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей - бывшего председателя Советского районного суда, судьи в отставке Коблевой Елены Георгиевны и судьи Советского районного суда Маслова Артура Сергеевича", - сказали в пресс-службе.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ВККС разрешила завести дело на судью из Мордовии
28 ноября, 11:02
Там пояснили, что против Коблевой дело планируется возбудить по шести эпизодам получения крупных взяток, одной особо крупной, статье о воспрепятствовании правосудию (три эпизода), а также по факту вынесения заведомо неправосудного приговора.
Маслова также планируют обвинить в вынесении заведомо неправосудного приговора и получении взятки.
"В настоящее время Коблева является обвиняемой в рамках другого уголовного дела и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.
Ранее выступая на пленарном заседании Совета судей РФ глава Верховного суда Игорь Краснов заявил, что на любые действия коррупционного характера – вне зависимости от уровня их совершения – реакция будет бескомпромиссной.
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ВККС разрешила арестовать судью, освободившего из колонии члена ОПГ
24 ноября, 16:58
 
ПроисшествияРоссияРостов-на-ДонуИгорь КрасновСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала