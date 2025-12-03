Следствие намерено возбудить дела против двух судей из Ростова-на-Дону

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Следствие просит Высшую квалификационную коллегию судей разрешить возбудить уголовные дела о взяточничестве против двух судей из Ростова-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ.

"На внеочередном заседании Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит вопросы о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей - бывшего председателя Советского районного суда, судьи в отставке Коблевой Елены Георгиевны и судьи Советского районного суда Маслова Артура Сергеевича", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что против Коблевой дело планируется возбудить по шести эпизодам получения крупных взяток, одной особо крупной, статье о воспрепятствовании правосудию (три эпизода), а также по факту вынесения заведомо неправосудного приговора.

Маслова также планируют обвинить в вынесении заведомо неправосудного приговора и получении взятки.

"В настоящее время Коблева является обвиняемой в рамках другого уголовного дела и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.