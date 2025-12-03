https://ria.ru/20251203/sk-2059587652.html
Следствие намерено возбудить дела против двух судей из Ростова-на-Дону
россия
ростов-на-дону
Следствие намерено возбудить дела против двух судей из Ростова-на-Дону
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Следствие просит Высшую квалификационную коллегию судей разрешить возбудить уголовные дела о взяточничестве против двух судей из Ростова-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ.
"На внеочередном заседании Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит вопросы о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей - бывшего председателя Советского районного суда, судьи в отставке Коблевой Елены Георгиевны и судьи Советского районного суда Маслова Артура Сергеевича", - сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что против Коблевой дело планируется возбудить по шести эпизодам получения крупных взяток, одной особо крупной, статье о воспрепятствовании правосудию (три эпизода), а также по факту вынесения заведомо неправосудного приговора.
Маслова также планируют обвинить в вынесении заведомо неправосудного приговора и получении взятки.
"В настоящее время Коблева является обвиняемой в рамках другого уголовного дела и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.
Ранее выступая на пленарном заседании Совета судей РФ
глава Верховного суда Игорь Краснов
заявил, что на любые действия коррупционного характера – вне зависимости от уровня их совершения – реакция будет бескомпромиссной.