https://ria.ru/20251203/sk-2059521367.html
В Брянской области будут судить местного жителя, поджегшего пьяного мужчину
В Брянской области будут судить местного жителя, поджегшего пьяного мужчину - РИА Новости, 03.12.2025
В Брянской области будут судить местного жителя, поджегшего пьяного мужчину
Жителя Брянской области, который поджег пьяного мужчину, будут судить по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, сообщили в... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T14:58:00+03:00
2025-12-03T14:58:00+03:00
2025-12-03T14:58:00+03:00
происшествия
брянск
брянская область
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
https://ria.ru/20250716/peterburg-2029408489.html
брянск
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, брянская область, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Брянск, Брянская область, Крушение вертолета в Дагестане
В Брянской области будут судить местного жителя, поджегшего пьяного мужчину
Жителя Брянской области будут судить за поджог пьяного мужчины
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Жителя Брянской области, который поджег пьяного мужчину, будут судить по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, сообщили в областной прокуратуре.
По данным надзорного органа, происшествие случилось в сентябре в поселке Белые Берега Фокинского района города Брянска
.
"По версии следствия… фигурант, движимый личной неприязнью, облил бензином и поджёг 37-летнего мужчину, который находился в сильной степени алкогольного опьянения и не мог оказать сопротивление. В результате потерпевший получил обширные термические ожоги (около 60% поверхности тела) и спустя несколько дней, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице", – говорится в сообщении.
Отмечается, что к тому же 43-летний фигурант похитил бензиновый триммер стоимостью более 5 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит Фокинский районный суд Брянска, добавляют в ведомстве.