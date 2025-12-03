В Брянской области будут судить местного жителя, поджегшего пьяного мужчину

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Жителя Брянской области, который поджег пьяного мужчину, будут судить по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, сообщили в областной прокуратуре.

"По версии следствия… фигурант, движимый личной неприязнью, облил бензином и поджёг 37-летнего мужчину, который находился в сильной степени алкогольного опьянения и не мог оказать сопротивление. В результате потерпевший получил обширные термические ожоги (около 60% поверхности тела) и спустя несколько дней, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице", – говорится в сообщении.