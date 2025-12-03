Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области будут судить местного жителя, поджегшего пьяного мужчину
14:58 03.12.2025
В Брянской области будут судить местного жителя, поджегшего пьяного мужчину
происшествия
брянск
брянская область
брянск
брянская область
В Брянской области будут судить местного жителя, поджегшего пьяного мужчину

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Жителя Брянской области, который поджег пьяного мужчину, будут судить по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, сообщили в областной прокуратуре.
По данным надзорного органа, происшествие случилось в сентябре в поселке Белые Берега Фокинского района города Брянска.
"По версии следствия… фигурант, движимый личной неприязнью, облил бензином и поджёг 37-летнего мужчину, который находился в сильной степени алкогольного опьянения и не мог оказать сопротивление. В результате потерпевший получил обширные термические ожоги (около 60% поверхности тела) и спустя несколько дней, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице", – говорится в сообщении.
Отмечается, что к тому же 43-летний фигурант похитил бензиновый триммер стоимостью более 5 тысяч рублей. Уголовное дело рассмотрит Фокинский районный суд Брянска, добавляют в ведомстве.
