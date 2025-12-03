СК подтвердил задержание первого вице-мэра Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек – РИА Новости. Вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Егоров подозревается в получении взятки, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Егоров задержан во вторник по делу о взятке.
"Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника в значительном размере)... В настоящее время мужчина задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сообщает СУСК.
По версии следствия, в период с февраля по август 2025 года подозреваемый за способствование в организации незаконной коммерческой деятельности на территории Нижнего Новгорода получил через посредника взятку в значительном размере.
Противоправные действия фигуранта выявлены следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по региону. По месту его жительства и работы следователи СК России провели обыски.
Егоров занял должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в конце августа. Он сменил на этом посту Илью Штокмана, который осенью 2022 года ушел на СВО. Штокман был арестован 26 сентября по обвинению в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами.