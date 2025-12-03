СК подтвердил задержание первого вице-мэра Нижнего Новгорода

По версии следствия, в период с февраля по август 2025 года подозреваемый за способствование в организации незаконной коммерческой деятельности на территории Нижнего Новгорода получил через посредника взятку в значительном размере.

Егоров занял должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в конце августа. Он сменил на этом посту Илью Штокмана, который осенью 2022 года ушел на СВО. Штокман был арестован 26 сентября по обвинению в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами.