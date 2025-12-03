Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал представления, что Украина победит в конфликте иллюзией - РИА Новости, 03.12.2025
18:28 03.12.2025
Сийярто назвал представления, что Украина победит в конфликте иллюзией
в мире, украина, киев, брюссель, петер сийярто, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Петер Сийярто, НАТО, Мирный план США по Украине
БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Представления о том, что Украина может победить в конфликте - иллюзия, Киеву не удалось добиться перелома, несмотря на деньги и оружие от Евросоюза, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Совершенно очевидно, что эту войну невозможно повернуть вспять на поле боя. Верить в то, что Украина победит в этой войне, что она может победить в этой войне, - это иллюзия. Европейцы и союзники отправили туда столько оружия и денег, и всё же им не удалось добиться перелома на поле боя", - сказал Сийярто венгерским журналистам в Брюсселе по окончании заседания глав МИД стран НАТО, трансляцию вел телеканал М1.

