https://ria.ru/20251203/sijjarto-2059588795.html
Сийярто назвал представления, что Украина победит в конфликте иллюзией
Сийярто назвал представления, что Украина победит в конфликте иллюзией - РИА Новости, 03.12.2025
Сийярто назвал представления, что Украина победит в конфликте иллюзией
Представления о том, что Украина может победить в конфликте - иллюзия, Киеву не удалось добиться перелома, несмотря на деньги и оружие от Евросоюза, заявил... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T18:28:00+03:00
2025-12-03T18:28:00+03:00
2025-12-03T18:28:00+03:00
в мире
украина
киев
брюссель
петер сийярто
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758814_0:45:1344:801_1920x0_80_0_0_88e58b47588cbcfad67464ef1e9e1f67.jpg
https://ria.ru/20251203/es-2059584797.html
украина
киев
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007758814_195:0:1344:862_1920x0_80_0_0_bfb27af48b230d790f9dfedf709f8606.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, брюссель, петер сийярто, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Петер Сийярто, НАТО, Мирный план США по Украине
Сийярто назвал представления, что Украина победит в конфликте иллюзией
Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина не сможет победить в конфликте, это иллюзия