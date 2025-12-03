Сийярто назвал представления, что Украина победит в конфликте иллюзией

«

"Совершенно очевидно, что эту войну невозможно повернуть вспять на поле боя. Верить в то, что Украина победит в этой войне, что она может победить в этой войне, - это иллюзия. Европейцы и союзники отправили туда столько оружия и денег, и всё же им не удалось добиться перелома на поле боя", - сказал Сийярто венгерским журналистам в Брюсселе по окончании заседания глав МИД стран НАТО, трансляцию вел телеканал М1.