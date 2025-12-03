Рейтинг@Mail.ru
17:40 03.12.2025
Европейские страны в НАТО хотят войны с Россией, заявил Сийярто
2025-12-03T17:40:00+03:00
2025-12-03T17:40:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
петер сийярто
дональд трамп
владимир путин
нато
в мире, россия, европа, сша, петер сийярто, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, Европа, США, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Петер Сийярто
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Европейские страны в НАТО хотят войны с Россией и подрывают миротворческие усилия США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Европейские представители мейнстрима в НАТО хотят войны, причем войны с Россией, и именно поэтому они стремятся подорвать все мирные усилия Дональда Трампа. Нам надо рассчитывать на то, что мейнстримные европейские члены НАТО не хотят мира, они хотят войны с Россией", - сказал Сийярто венгерским журналистам в Брюсселе по окончании заседания глав МИД стран НАТО, трансляция велась в соцсети Facebook*.
Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
СМИ: США впервые официально проконсультировали НАТО по плану по Украине
Вчера, 11:24
 
Заголовок открываемого материала