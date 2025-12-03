https://ria.ru/20251203/sijjarto-2059575995.html
Европейские страны в НАТО хотят войны с Россией, заявил Сийярто
Европейские страны в НАТО хотят войны с Россией, заявил Сийярто - РИА Новости, 03.12.2025
Европейские страны в НАТО хотят войны с Россией, заявил Сийярто
Европейские страны в НАТО хотят войны с Россией и подрывают миротворческие усилия США, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T17:40:00+03:00
2025-12-03T17:40:00+03:00
2025-12-03T17:40:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
петер сийярто
дональд трамп
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2cd7e33989b5c58391061f7e45d814d.jpg
https://ria.ru/20251203/smi-2059452228.html
россия
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117578_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_39778f7fb84a745b81e697c9e9f79945.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, сша, петер сийярто, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, Европа, США, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Европейские страны в НАТО хотят войны с Россией, заявил Сийярто
Сийярто: ЕС хочет войны с Россией и подрывает усилия США