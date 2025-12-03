https://ria.ru/20251203/sigal-2059549837.html
Стивен Сигал заявил, что горд быть русским
Стивен Сигал заявил, что горд быть русским - РИА Новости, 03.12.2025
Стивен Сигал заявил, что горд быть русским
Американский актер Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским и рад находиться в России. РИА Новости, 03.12.2025
россия
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американский актер Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским и рад находиться в России.
"Я горжусь быть русским, я горжусь тем, что я здесь сегодня с вами", - сказал Сигал
, выступая на международной премии "Мы вместе" в Национальном центре "Россия".
По его словам, главным достоинством россиян является их единство и готовность поддержать друг друга. Сигал заявил, что хотел бы продолжить жить и работать в России
.
"Если Господь даст мне тот дар, чтобы я остался в России, чтобы я продолжал здесь работать, делать своё дело, я буду также благодарен", - подчеркнул Сигал.
Международная премия "Мы вместе" - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным
в 2020 году предложили волонтеры общероссийской акции "Мы вместе". Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации от 23 июля 2020 года.