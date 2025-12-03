Стивен Сигал заявил, что горд быть русским

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американский актер Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским и рад находиться в России.

"Если Господь даст мне тот дар, чтобы я остался в России, чтобы я продолжал здесь работать, делать своё дело, я буду также благодарен", - подчеркнул Сигал.