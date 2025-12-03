Рейтинг@Mail.ru
Более 130 млн рублей получили 430 белгородских семей по нацпроекту "Семья"
Белгородская область
Белгородская область
 
12:47 03.12.2025
Более 130 млн рублей получили 430 белгородских семей по нацпроекту "Семья"
Более 130 млн рублей получили 430 белгородских семей по нацпроекту "Семья"
Более 130 млн рублей получили белгородские многодетные семьи в рамках нацпроекта

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 3 дек – РИА Новости. Более 130 миллионов рублей получили 430 молодых многодетных семей из Белгородской области в рамках нацпроекта "Семья", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что в течение 2025 года финансовую поддержку получили 430 семей региона.
"Благодаря национальному проекту "Семья", инициированному президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, в 2025 году молодые многодетные семьи региона получили суммарно более 130 миллионов рублей за рождение третьего и последующих детей", - сообщил Гладков в своих соцсетях.
Как пример Гладков привел молодую многодетную семью Бородиных из Белгорода. По словам главы региона, супруги воспитывали трех сыновей и мечтали о дочери, а когда семья пополнилась сразу двумя малышками, в рамках национального проекта "Семья" получили выплату в 600 тысяч рублей: по 300 тысяч рублей на каждого ребенка.
"Уверен, что теперь детского смеха, радости в семье прибавилось. Очень хотелось бы, чтобы такой радости в наших белгородских семьях было как можно больше", – заявил Гладков.
В правительстве области отметили, что финансовая поддержка предоставляется многодетным семьям, в которых появились третий и последующие малыши, а родители не достигли возраста 35 лет. Выплата осуществляется в случае, если дети родились после 1 января 2025 года. Денежные средства можно направить на любые нужды, в том числе на решение жилищного вопроса, образование детей, приобретение для них товаров и услуг.
В Белгородской области реализуется целый спектр мер поддержки многодетных семей. В их числе - ежемесячная денежная компенсация за коммунальные услуги, бесплатный проезд для школьников к месту учебы и обратно, льготное питание для учащихся общеобразовательных организаций, первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения и другие.
Важным видом поддержки стал региональный материнский капитал на третьего и последующих детей. В 2025 году он составляет почти 95 тысяч рублей, а с 1 января 2026 года увеличится до 150 тысяч рублей. С начала 2025-2026 учебного года обеспечиваются единовременные выплаты многодетным семьям в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка для приобретения школьной формы. Ранее такая помощь оказывалась только первоклассникам из многодетных семей и детям, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции.
"В целом в регионе создаются благоприятные социальные условия для увеличения количества многодетных семей. Строятся и ремонтируются детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры, спорта, жилые объекты. Реализуется программа по обеспечению многодетных семей жильем на льготных условиях", - отметили в правительстве области.
В настоящее время на территории области проживают свыше 18 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 60 тысяч детей.
Заголовок открываемого материала