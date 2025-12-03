Более 130 млн рублей получили 430 белгородских семей по нацпроекту "Семья"

БЕЛГОРОД, 3 дек – РИА Новости. Более 130 миллионов рублей получили 430 молодых многодетных семей из Белгородской области в рамках нацпроекта "Семья", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что в течение 2025 года финансовую поддержку получили 430 семей региона.

"Благодаря национальному проекту "Семья", инициированному президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, в 2025 году молодые многодетные семьи региона получили суммарно более 130 миллионов рублей за рождение третьего и последующих детей", - сообщил Гладков в своих соцсетях.

Как пример Гладков привел молодую многодетную семью Бородиных из Белгорода. По словам главы региона, супруги воспитывали трех сыновей и мечтали о дочери, а когда семья пополнилась сразу двумя малышками, в рамках национального проекта "Семья" получили выплату в 600 тысяч рублей: по 300 тысяч рублей на каждого ребенка.

"Уверен, что теперь детского смеха, радости в семье прибавилось. Очень хотелось бы, чтобы такой радости в наших белгородских семьях было как можно больше", – заявил Гладков.

В правительстве области отметили, что финансовая поддержка предоставляется многодетным семьям, в которых появились третий и последующие малыши, а родители не достигли возраста 35 лет. Выплата осуществляется в случае, если дети родились после 1 января 2025 года. Денежные средства можно направить на любые нужды, в том числе на решение жилищного вопроса, образование детей, приобретение для них товаров и услуг.

В Белгородской области реализуется целый спектр мер поддержки многодетных семей. В их числе - ежемесячная денежная компенсация за коммунальные услуги, бесплатный проезд для школьников к месту учебы и обратно, льготное питание для учащихся общеобразовательных организаций, первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения и другие.

Важным видом поддержки стал региональный материнский капитал на третьего и последующих детей. В 2025 году он составляет почти 95 тысяч рублей, а с 1 января 2026 года увеличится до 150 тысяч рублей. С начала 2025-2026 учебного года обеспечиваются единовременные выплаты многодетным семьям в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка для приобретения школьной формы. Ранее такая помощь оказывалась только первоклассникам из многодетных семей и детям, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции.

"В целом в регионе создаются благоприятные социальные условия для увеличения количества многодетных семей. Строятся и ремонтируются детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры, спорта, жилые объекты. Реализуется программа по обеспечению многодетных семей жильем на льготных условиях", - отметили в правительстве области.