Ставки за билеты на "Щелкунчик" выросли почти в три раза

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ставки за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре на аукционе превысили 275% от начальной стоимости, участники предлагают почти 400 тысяч за два места на вечерний спектакль 21 декабря, убедился корреспондент РИА Новости.

Второй день торгов стартовал в среду одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра.

Самой высокой ставкой стало предложение в 375 тысяч рублей - такую цену предложили за места 20-21 в ряду А на спектакль 21 декабря в 19.00 мск. Торги продолжаются.