Рейтинг@Mail.ru
Ставки за билеты на "Щелкунчик" выросли почти в три раза - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:38 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/schelkunchik-2059574995.html
Ставки за билеты на "Щелкунчик" выросли почти в три раза
Ставки за билеты на "Щелкунчик" выросли почти в три раза - РИА Новости, 03.12.2025
Ставки за билеты на "Щелкунчик" выросли почти в три раза
Ставки за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре на аукционе превысили 275% от начальной стоимости, участники предлагают... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T17:38:00+03:00
2025-12-03T17:38:00+03:00
культура
новый год
щелкунчик
большой театр
новости культуры
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766769158_0:277:2657:1772_1920x0_80_0_0_fd3e29ffd327377ea1e119af360efc11.jpg
https://ria.ru/20251202/bilet-2059134021.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766769158_39:0:2402:1772_1920x0_80_0_0_f051b62e12501bca4421ecfd3fdedd01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новый год, щелкунчик, большой театр, новости культуры, общество
Культура, Новый год, Щелкунчик, Большой театр, Новости культуры, Общество
Ставки за билеты на "Щелкунчик" выросли почти в три раза

РИА Новости: ставки за 2 билета на "Щелкунчик" выросли на 275% от начальной цены

© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрСцена из спектакля "Щелкунчик"
Сцена из спектакля Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театр
Сцена из спектакля "Щелкунчик". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ставки за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре на аукционе превысили 275% от начальной стоимости, участники предлагают почти 400 тысяч за два места на вечерний спектакль 21 декабря, убедился корреспондент РИА Новости.
Второй день торгов стартовал в среду одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра.
Самой высокой ставкой стало предложение в 375 тысяч рублей - такую цену предложили за места 20-21 в ряду А на спектакль 21 декабря в 19.00 мск. Торги продолжаются.
На комплект из четырех билетов на спектакль 21 декабря в 11.00 мск поступило предложение, превышающее начальную ставку на 100%: за билеты на места 6-9 в 12 ряду предлагается 400 тысяч рублей. Торги также еще не окончены.
Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Стала известна стоимость самого дорогого билета на балет "Щелкунчик"
2 декабря, 10:52
 
КультураНовый годЩелкунчикБольшой театрНовости культурыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала