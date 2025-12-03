https://ria.ru/20251203/schelkunchik-2059574995.html
Ставки за билеты на "Щелкунчик" выросли почти в три раза
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ставки за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре на аукционе превысили 275% от начальной стоимости, участники предлагают почти 400 тысяч за два места на вечерний спектакль 21 декабря, убедился корреспондент РИА Новости.
Второй день торгов стартовал в среду одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра.
Самой высокой ставкой стало предложение в 375 тысяч рублей - такую цену предложили за места 20-21 в ряду А на спектакль 21 декабря в 19.00 мск. Торги продолжаются.
На комплект из четырех билетов на спектакль 21 декабря в 11.00 мск поступило предложение, превышающее начальную ставку на 100%: за билеты на места 6-9 в 12 ряду предлагается 400 тысяч рублей. Торги также еще не окончены.