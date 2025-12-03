Билеты на второй блок спектаклей балета "Щелкунчик" распродали

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Билеты на второй блок представлений новогоднего балета "Щелкунчик" в Большом театре, которые состоятся 21-27 декабря, распроданы на сайте театра, убедился корреспондент РИА Новости.

Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 3 декабря в 10.00 мск: первым зрителям стали доступны билеты на спектакль 21 декабря в 11.00. С шагом в час начали открываться продажи на показы 21 декабря в 19.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00 и 27 декабря в 12.00.

Стоимость самого дорогого билета составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого - 5 тысяч рублей. Продажи завершились в 16.40 мск.

Кроме того, продолжаются продажи билетов на балет "Щелкунчик" путем аукциона, торги еще идут.

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе.