Билеты на второй блок спектаклей балета "Щелкунчик" распродали

Культура
 
17:37 03.12.2025
большой театр, новый год, щелкунчик
Культура, Большой театр, Новый год, Щелкунчик
© Фото : Дамир Юсупов / Большой театрСцена из спектакля "Щелкунчик"
Сцена из спектакля "Щелкунчик". Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Билеты на второй блок представлений новогоднего балета "Щелкунчик" в Большом театре, которые состоятся 21-27 декабря, распроданы на сайте театра, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 3 декабря в 10.00 мск: первым зрителям стали доступны билеты на спектакль 21 декабря в 11.00. С шагом в час начали открываться продажи на показы 21 декабря в 19.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00 и 27 декабря в 12.00.
Стала известна максимальная ставка на билеты на балет "Щелкунчик"
Вчера, 12:35
Стоимость самого дорогого билета составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого - 5 тысяч рублей. Продажи завершились в 16.40 мск.
Кроме того, продолжаются продажи билетов на балет "Щелкунчик" путем аукциона, торги еще идут.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.
Четыре билета на "Щелкунчика" продали за 510 тысяч рублей на аукционе
2 декабря, 15:38
 
КультураБольшой театрНовый годЩелкунчик
 
 
