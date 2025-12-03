https://ria.ru/20251203/schelkunchik-2059574541.html
Билеты на второй блок спектаклей балета "Щелкунчик" распродали
Билеты на второй блок спектаклей балета "Щелкунчик" распродали - РИА Новости, 03.12.2025
Билеты на второй блок спектаклей балета "Щелкунчик" распродали
Билеты на второй блок представлений новогоднего балета "Щелкунчик" в Большом театре, которые состоятся 21-27 декабря, распроданы на сайте театра, убедился... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03
2025-12-03T17:37:00+03:00
2025-12-03T17:37:00+03:00
культура
большой театр
новый год
щелкунчик
Билеты на второй блок спектаклей балета "Щелкунчик" распродали
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Билеты на второй блок представлений новогоднего балета "Щелкунчик" в Большом театре, которые состоятся 21-27 декабря, распроданы на сайте театра, убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи билетов на балет "Щелкунчик" стартовали 3 декабря в 10.00 мск: первым зрителям стали доступны билеты на спектакль 21 декабря в 11.00. С шагом в час начали открываться продажи на показы 21 декабря в 19.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00 и 27 декабря в 12.00.
Стоимость самого дорогого билета составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого - 5 тысяч рублей. Продажи завершились в 16.40 мск.
Кроме того, продолжаются продажи билетов на балет "Щелкунчик" путем аукциона, торги еще идут.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре, и еще 15 представлений - в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре
зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.