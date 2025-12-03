https://ria.ru/20251203/sbu-2059407517.html
СБУ начала проверку в отношении командования одного из полков ВСУ
СБУ начала проверку в отношении командования одного из полков ВСУ - РИА Новости, 03.12.2025
СБУ начала проверку в отношении командования одного из полков ВСУ
Служба безопасности Украины начала проверку в отношении командования 225-го штурмового полка ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 03.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
украина, сумская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
СБУ начала проверку в отношении командования одного из полков ВСУ
СБУ начала проверку в отношении командования 225-го полка ВСУ