СБУ начала проверку в отношении командования одного из полков ВСУ
06:35 03.12.2025
СБУ начала проверку в отношении командования одного из полков ВСУ
СБУ начала проверку в отношении командования одного из полков ВСУ
Служба безопасности Украины начала проверку в отношении командования 225-го штурмового полка ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 03.12.2025
СБУ начала проверку в отношении командования одного из полков ВСУ

СБУ начала проверку в отношении командования 225-го полка ВСУ

© Фото : СБУНашивка СБУ
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины начала проверку в отношении командования 225-го штурмового полка ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В подразделения, дислоцирующиеся в Сумской области, прибыли проверяющие из СБУ. Особо тщательно проверяют руководство 225-го отдельного штурмового полка", - сказал собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах отмечали, что штурмовики 225-го полка ВСУ не дают выйти из окружения бригаде территориальной обороны ВСУ, действуя как заградотряд.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ВС России отразили контратаку штурмовиков ВСУ в Харьковской области
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумская областьВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
