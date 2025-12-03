"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое в работе ряда касс сети

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Произошел внутренний сбой в работе ряда касс торговой сети "ВкусВилл", утечки данных нет, сообщили РИА Новости в компании.

"У нас действительно произошел локальный внутренний сбой в работе ряда касс", - говорится в сообщении.

"Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку", - заверили в компании.