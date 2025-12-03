Рейтинг@Mail.ru
"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое в работе ряда касс сети - РИА Новости, 03.12.2025
19:41 03.12.2025
"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое в работе ряда касс сети
"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое в работе ряда касс сети
Произошел внутренний сбой в работе ряда касс торговой сети "ВкусВилл", утечки данных нет, сообщили РИА Новости в компании.
2025-12-03T19:41:00+03:00
2025-12-03T19:41:00+03:00
2025
"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое в работе ряда касс сети

"ВкусВилл" сообщил, что произошел локальный внутренний сбой в работе ряда касс

© Изображение предоставлено магазином ВкусВиллВкусвилл
Вкусвилл - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Изображение предоставлено магазином ВкусВилл
Вкусвилл. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Произошел внутренний сбой в работе ряда касс торговой сети "ВкусВилл", утечки данных нет, сообщили РИА Новости в компании.
"У нас действительно произошел локальный внутренний сбой в работе ряда касс", - говорится в сообщении.
"Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку", - заверили в компании.
Там добавили, что ситуация под контролем, идет процесс восстановления. Также мобильное приложение и сайт работают в штатном режиме.
