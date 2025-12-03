https://ria.ru/20251203/sboy-2059606781.html
"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое в работе ряда касс сети
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Произошел внутренний сбой в работе ряда касс торговой сети "ВкусВилл", утечки данных нет, сообщили РИА Новости в компании.
"У нас действительно произошел локальный внутренний сбой в работе ряда касс", - говорится в сообщении.
"Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку", - заверили в компании.
Там добавили, что ситуация под контролем, идет процесс восстановления. Также мобильное приложение и сайт работают в штатном режиме.