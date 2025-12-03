https://ria.ru/20251203/samolet-2059652192.html
Представители Red Wings сообщили о причине посадки Boeing-777 в Домодедово
Представители Red Wings сообщили о причине посадки Boeing-777 в Домодедово - РИА Новости, 03.12.2025
Представители Red Wings сообщили о причине посадки Boeing-777 в Домодедово
Экипаж рейса Москва-Пхукет, зафиксировав изменение параметров работы одного из двигателей, принял решение вернуться в аэропорт вылета в Домодедово
Представители Red Wings сообщили о причине посадки Boeing-777 в Домодедово
Red Wings: Boeing-777 вернулся в Домодедово после изменения работы двигателя
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Экипаж рейса Москва-Пхукет, зафиксировав изменение параметров работы одного из двигателей, принял решение вернуться в аэропорт вылета в Домодедово, говорится в сообщении авиакомпании Red Wings.
"Во время рейса WZ-3097, выполняемого на самолете Boeing 777–200
, экипаж авиалайнера, зафиксировав изменение параметров работы одного из двигателей, принял своевременное и правильное решение вернуться в аэропорт вылета. Борт благополучно совершил посадку в аэропорту Домодедово
", — говорится в сообщении.
В авиакомпании подчеркнули, что сообщения ряда телеграм-каналов о "пылающем самолете" некорректны.
Экипаж самолета Boeing-777
авиакомпании Red Wings, который направлялся из Москвы
в Пхукет
, после вылета из "Домодедово" принял решение вернуться на аэродром вылета из-за проблем с двигателем. После выработки топлива самолет успешно совершил посадку. Никто из 425 человек на борту не пострадал.
В авиакомпании добавили, что пассажирам рейса Москва-Пхукет будут предоставлены питание и напитки, а также размещение в гостинице, сообщил перевозчик.
Специалисты Росавиации
предварительно классифицировали произошедшее событие с бортом авиакомпании Red Wings как авиационный инцидент.