На борту Boeing-777, вернувшегося в Домодедово, было 425 человек
23:20 03.12.2025 (обновлено: 00:03 04.12.2025)
https://ria.ru/20251203/samolet-2059650548.html
На борту Boeing-777, вернувшегося в Домодедово, было 425 человек
2025-12-03T23:20:00+03:00
2025-12-04T00:03:00+03:00
происшествия
таиланд
москва
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
boeing 777
таиланд
москва
Новости
происшествия, таиланд, москва, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777
Происшествия, Таиланд, Москва, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Boeing 777
На борту Boeing-777, вернувшегося в Домодедово, было 425 человек

РИА Новости: на борту вернувшегося в Домодедово самолета было 425 человек

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На борту Boeing-777 авиакомпании Red Wings, который следовал из Москвы на Пхукет и сел в аэропорту вылета из-за проблем с двигателем, находилось 425 человек, пострадавших нет, сообщили в Росавиации.
"В среду, 3 декабря, в 22.53 мск в аэропорту "Домодедово" благополучную посадку совершил самолет Boeing-777 авиакомпании Red Wings. Лайнер совершал рейс на Пхукет (Таиланд), на борту находились 425 человек: 13 членов экипажа и 412 пассажиров – никто не пострадал", — говорится в сообщении.
В среду вечером в экстренных службах сообщили РИА Новости, что рейс "Москва-Пхукет" возвращается в аэропорт "Домодедово" после возгорания двигателя, оно ликвидировано. Позднее в справочной службе аэропорта сообщили о благополучной посадке самолета.
