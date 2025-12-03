На борту Boeing-777, вернувшегося в Домодедово, было 425 человек

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На борту Boeing-777 авиакомпании Red Wings, который следовал из Москвы на Пхукет и сел в аэропорту вылета из-за проблем с двигателем, находилось 425 человек, пострадавших нет, сообщили в Росавиации.