https://ria.ru/20251203/samolet-2059650548.html
На борту Boeing-777, вернувшегося в Домодедово, было 425 человек
На борту Boeing-777, вернувшегося в Домодедово, было 425 человек - РИА Новости, 04.12.2025
На борту Boeing-777, вернувшегося в Домодедово, было 425 человек
На борту Boeing-777 авиакомпании Red Wings, который следовал из Москвы на Пхукет и сел в аэропорту вылета из-за проблем с двигателем, находилось 425 человек,... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-03T23:20:00+03:00
2025-12-03T23:20:00+03:00
2025-12-04T00:03:00+03:00
происшествия
таиланд
москва
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
boeing 777
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40837/68/408376805_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_564bee9870e9a832eaf75e5f41855609.jpg
https://ria.ru/20251203/trevoga-2059650112.html
таиланд
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40837/68/408376805_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3c98c8d4293784dd32d7bf4b13d7525e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таиланд, москва, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777
Происшествия, Таиланд, Москва, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Boeing 777
На борту Boeing-777, вернувшегося в Домодедово, было 425 человек
РИА Новости: на борту вернувшегося в Домодедово самолета было 425 человек