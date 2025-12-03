Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане

МАГАДАН, 3 дек - РИА Новости. Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в среду в Магадане из-за метели и слабой видимости, сообщил РИА Новости представитель аэропорта "Магадан".

"Этот циклон из Японского моря. Он принес ветер и снегопады. Но на подходе следующий. Ветер усилится, потеплеет еще сильнее. И завтра, и в пятницу побережье региона будет оставаться под его влиянием", - рассказал собеседник агентства.