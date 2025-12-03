https://ria.ru/20251203/ryutte-2059455308.html
Генсек НАТО заявил, что альянс будет продолжать закупать оружие для Украины
Генсек НАТО заявил, что альянс будет продолжать закупать оружие для Украины - РИА Новости, 03.12.2025
Генсек НАТО заявил, что альянс будет продолжать закупать оружие для Украины
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что, несмотря на мирные усилия США, альянс будет продолжать закупать оружие для Украины. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:34:00+03:00
2025-12-03T11:34:00+03:00
2025-12-03T11:34:00+03:00
в мире
сша
украина
брюссель
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_592:120:2479:1181_1920x0_80_0_0_327fccbbba1c6114e692c2ec9766a6a0.jpg
https://ria.ru/20251203/smi-2059452228.html
сша
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_2e5d727d8b67dfa388fd7d45f24d493a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, брюссель, марк рютте, нато
В мире, США, Украина, Брюссель, Марк Рютте, НАТО
Генсек НАТО заявил, что альянс будет продолжать закупать оружие для Украины
Рютте: НАТО будет продолжать закупать оружие для Украины, несмотря на усилия США