11:34 03.12.2025
Генсек НАТО заявил, что альянс будет продолжать закупать оружие для Украины
Генсек НАТО заявил, что альянс будет продолжать закупать оружие для Украины
в мире
сша
украина
брюссель
марк рютте
нато
в мире, сша, украина, брюссель, марк рютте, нато
В мире, США, Украина, Брюссель, Марк Рютте, НАТО
Генсек НАТО заявил, что альянс будет продолжать закупать оружие для Украины

Рютте: НАТО будет продолжать закупать оружие для Украины, несмотря на усилия США

© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что, несмотря на мирные усилия США, альянс будет продолжать закупать оружие для Украины.
"Мы все хотим, чтобы кровопролитие прекратилось, и я решительно приветствую продолжающиеся усилия президента (США Дональда - ред.) Трампа по прекращению этой войны. Тем временем мы должны ускорить внесение нашего вклада в PURL (закупки европейскими союзниками американского оружия - ред.) и доставить на Украину срочно необходимое оборудование", - сказал он на открытии заседания глав МИД стран блока в Брюсселе.
