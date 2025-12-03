Аналитики назвали самую дешевую красную рыбу к новогоднему столу

Стейки форели на прилавке рыбного отдела в магазине . Архивное фото

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Самой доступной с точки зрения цены красной рыбой к новогоднему столу будет форель - 969 рублей за килограмм, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".

"Килограмм горбуши в среднем стоил 1 429 рублей. Лосось обойдется в 2 213 рублей за килограмм. Стоимость форели составила 969 рублей за килограмм", - подсчитали авторы исследования, изучив данные о продажах в стране в январе-ноябре 2025 года.

Среди прочих видов рыб дешевле всего стоит килограмм сельди - 593 рубля, чуть дороже обойдется килограмм минтая - 674 рубля. Такое же количество скумбрии, по данным аналитиков, обойдется в 897 рублей.