03.12.2025
04:32 03.12.2025
Аналитики назвали самую дешевую красную рыбу к новогоднему столу
Аналитики назвали самую дешевую красную рыбу к новогоднему столу
Самой доступной с точки зрения цены красной рыбой к новогоднему столу будет форель - 969 рублей за килограмм, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
2025
общество, россия, новый год
Аналитики назвали самую дешевую красную рыбу к новогоднему столу

Самой дешевой красной рыбой к новогоднему столу будет форель

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Самой доступной с точки зрения цены красной рыбой к новогоднему столу будет форель - 969 рублей за килограмм, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"Килограмм горбуши в среднем стоил 1 429 рублей. Лосось обойдется в 2 213 рублей за килограмм. Стоимость форели составила 969 рублей за килограмм", - подсчитали авторы исследования, изучив данные о продажах в стране в январе-ноябре 2025 года.
Среди прочих видов рыб дешевле всего стоит килограмм сельди - 593 рубля, чуть дороже обойдется килограмм минтая - 674 рубля. Такое же количество скумбрии, по данным аналитиков, обойдется в 897 рублей.
Килограмм сибаса в проанализированном периоде обходился покупателям в среднем в 1 600 рублей, а самой дорогой рыбой стала камбала - 3 012 рублей за килограмм.
