Песков прокомментировал заявления Рубио о переговорах по Украине

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления госсекретаря США Марко Рубио о ключевых пунктах спора в переговорах по Украине, заявил, что это не вброс, это заявление госсекретаря США.
Песков: заявления Рубио о пунктах спора в переговорах по Украине это не вброс
© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото