Песков прокомментировал заявления Рубио о переговорах по Украине
12:50 03.12.2025
Песков прокомментировал заявления Рубио о переговорах по Украине
в мире
сша
украина
россия
дмитрий песков
марко рубио
мирный план сша по украине
сша
украина
россия
В мире, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Марко Рубио, Мирный план США по Украине
Песков прокомментировал заявления Рубио о переговорах по Украине

Песков: заявления Рубио о пунктах спора в переговорах по Украине это не вброс

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления госсекретаря США Марко Рубио о ключевых пунктах спора в переговорах по Украине, заявил, что это не вброс, это заявление госсекретаря США.
"Значит, ну, что касается вбросов, то никакой это не вброс, это заявление госсекретаря", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлениях Рубио по ключевым пунктам спора в переговорах по Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Рубио назвал основной предмет разногласий в конфликте на Украине
Вчера, 12:17
 
В миреСШАУкраинаРоссияДмитрий ПесковМарко РубиоМирный план США по Украине
 
 
