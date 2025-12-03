Рейтинг@Mail.ru
03.12.2025
07:14 03.12.2025
Рубио рассказал, чего США пытаются добиться в отношении Украины
Рубио рассказал, чего США пытаются добиться в отношении Украины - РИА Новости, 03.12.2025
Рубио рассказал, чего США пытаются добиться в отношении Украины
США пытаются добиться экономического процветания и независимости Украины, заявил госсекретарь страны Марко Рубио.
Рубио рассказал, чего США пытаются добиться в отношении Украины

Рубио: США пытаются добиться экономического процветания и независимости Украины

ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. США пытаются добиться экономического процветания и независимости Украины, заявил госсекретарь страны Марко Рубио.
"И то, что мы пытались сделать, - и, как мне кажется, нам удалось добиться определенного прогресса, - это понять, на что украинцы могут согласиться, что дало бы им гарантии безопасности на будущее, чтобы на них больше никогда не напали; что бы позволило бы им не просто восстановить свою экономику, но и процветать как государству, стать страной с растущей экономикой. Теоретически, делая правильные вещи, через десять лет ВВП Украины может быть больше российского", – заявил Рубио в эфире телеканала Fox.
По его словам, "остановить войну", "защитить долгосрочный суверенитет и независимость Украины, чтобы она не стала марионеточным государством, а была действительно независимой и суверенной; и дать ее экономике не просто восстановиться, а процветать, превратить ее историю в историю успеха". "Вот чего мы пытаемся добиться", – продолжил он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
