Европа не в состоянии урегулировать украинский конфликт, уверен Рубио
Европа не в состоянии урегулировать украинский конфликт, уверен Рубио - РИА Новости, 03.12.2025
Европа не в состоянии урегулировать украинский конфликт, уверен Рубио
Европейские страны не в состоянии добиться урегулирования украинского конфликта, уверен госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 03.12.2025
в мире
россия
сша
киев
марко рубио
владимир путин
дмитрий песков
россия
сша
киев
Европа не в состоянии урегулировать украинский конфликт, уверен Рубио
Рубио: Европа не в состоянии урегулировать украинский конфликт
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Европейские страны не в состоянии добиться урегулирования украинского конфликта, уверен госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы вовлечены (в урегулирование - ред.) только потому, что мы единственные, кому это под силу. Европейские страны? Этого не может сделать никто не в мире", - сказал он в интервью телеканалу Fox News
.
Американский дипломат также выразил мнение, что и Китай
не сможет добиться украинского урегулирования.
"Это не наша война. Мы в ней не сражаемся, не американские солдаты. Она на другом континенте", - добавил Рубио
.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.