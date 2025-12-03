Рейтинг@Mail.ru
Европа не в состоянии урегулировать украинский конфликт, уверен Рубио - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:55 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/rubio-2059408649.html
Европа не в состоянии урегулировать украинский конфликт, уверен Рубио
Европа не в состоянии урегулировать украинский конфликт, уверен Рубио - РИА Новости, 03.12.2025
Европа не в состоянии урегулировать украинский конфликт, уверен Рубио
Европейские страны не в состоянии добиться урегулирования украинского конфликта, уверен госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T06:55:00+03:00
2025-12-03T06:55:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
марко рубио
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028541163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0cb9ad35aa84041ab8b03951ceb2839.jpg
https://ria.ru/20251203/rubio-2059408352.html
https://ria.ru/20251203/rubio-2059405569.html
https://ria.ru/20251203/rubio-2059407815.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028541163_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_0024c8fb719f69f3cb0c36d7d8a6b77e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, марко рубио, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Киев, Марко Рубио, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Европа не в состоянии урегулировать украинский конфликт, уверен Рубио

Рубио: Европа не в состоянии урегулировать украинский конфликт

© AP Photo / Mandel NganМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Европейские страны не в состоянии добиться урегулирования украинского конфликта, уверен госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы вовлечены (в урегулирование - ред.) только потому, что мы единственные, кому это под силу. Европейские страны? Этого не может сделать никто не в мире", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил Рубио
Вчера, 06:50
Американский дипломат также выразил мнение, что и Китай не сможет добиться украинского урегулирования.
"Это не наша война. Мы в ней не сражаемся, не американские солдаты. Она на другом континенте", - добавил Рубио.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Мир на Украине невозможен без диалога с Россией, заявил Рубио
Вчера, 06:13
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
США сделают все возможное для урегулирования на Украине, заявил Рубио
Вчера, 06:40
 
В миреРоссияСШАКиевМарко РубиоВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала