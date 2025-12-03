Рейтинг@Mail.ru
США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил Рубио - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/rubio-2059408352.html
США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил Рубио
США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил Рубио - РИА Новости, 03.12.2025
США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил Рубио
США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T06:50:00+03:00
2025-12-03T06:50:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014322595_0:288:3062:2010_1920x0_80_0_0_6cd46533306afc6129497b62a9c2f6d6.jpg
https://ria.ru/20251203/rubio-2059407815.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014322595_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_e5ef1bdd12de6fdf927aec3ad3d35688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, марко рубио
В мире, Украина, США, Киев, Марко Рубио
США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил Рубио

Рубио: США не могли бы вечно финансировать Украину

© AP Photo / Alex BrandonМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"У некоторых людей было мнение, что нашим подходом должно оставаться безграничное финансирование Украины, сколько потребуется для войны. Это нереалистично. Это не реальность, этого не произойдет", - сказал Рубио в интервью Fox News.
Ранее Белый дом заявил, что администрация перестала финансировать Киев.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
США сделают все возможное для урегулирования на Украине, заявил Рубио
Вчера, 06:40
 
В миреУкраинаСШАКиевМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала