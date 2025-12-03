https://ria.ru/20251203/rubio-2059408352.html
США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил Рубио
США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил Рубио - РИА Новости, 03.12.2025
США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил Рубио
США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T06:50:00+03:00
2025-12-03T06:50:00+03:00
2025-12-03T06:50:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014322595_0:288:3062:2010_1920x0_80_0_0_6cd46533306afc6129497b62a9c2f6d6.jpg
https://ria.ru/20251203/rubio-2059407815.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014322595_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_e5ef1bdd12de6fdf927aec3ad3d35688.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, марко рубио
В мире, Украина, США, Киев, Марко Рубио
США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил Рубио
Рубио: США не могли бы вечно финансировать Украину