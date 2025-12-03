Рейтинг@Mail.ru
Украинское урегулирование приблизилось, но пока не достигнуто, заявил Рубио - РИА Новости, 03.12.2025
06:30 03.12.2025 (обновлено: 06:31 03.12.2025)
Украинское урегулирование приблизилось, но пока не достигнуто, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что украинское урегулирование приблизилось, но недостаточно. РИА Новости, 03.12.2025
в мире, сша, марко рубио
В мире, США, Марко Рубио
Украинское урегулирование приблизилось, но пока не достигнуто, заявил Рубио

Рубио: украинское урегулирование приблизилось, но пока не достигнуто

© AP Photo / Mandel NganМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что украинское урегулирование приблизилось, но недостаточно.
"Мы достигли некоторого прогресса, мы приблизились, но мы все еще не достаточно близко, мы еще не там. Но я надеюсь, это изменится", - сказал Рубио в интервью Fox News.
По его словам, США рассматривают различные варианты, которые могли бы устроить стороны конфликта.
