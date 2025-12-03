https://ria.ru/20251203/rubio-2059407056.html
Украинское урегулирование приблизилось, но пока не достигнуто, заявил Рубио
Украинское урегулирование приблизилось, но пока не достигнуто, заявил Рубио - РИА Новости, 03.12.2025
Украинское урегулирование приблизилось, но пока не достигнуто, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что украинское урегулирование приблизилось, но недостаточно. РИА Новости, 03.12.2025
в мире
сша
марко рубио
сша
2025
Новости
ru-RU
Украинское урегулирование приблизилось, но пока не достигнуто, заявил Рубио
Рубио: украинское урегулирование приблизилось, но пока не достигнуто