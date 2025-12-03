Рейтинг@Mail.ru
Рубио считает отсутствие у Байдена контактов с Россией неразумным - РИА Новости, 03.12.2025
06:21 03.12.2025
Рубио считает отсутствие у Байдена контактов с Россией неразумным
Рубио считает отсутствие у Байдена контактов с Россией неразумным

Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио считает отсутствие контактов прошлой американской администрации с Россией по украинскому кризису неразумным.
"Мы должны разговаривать с обеими сторонами. У нас были иррациональные люди, занятые этим вопросом, которые считали, что говорить нужно только с украинской стороной, но не с российской", - сказал Рубио в интервью Fox News.
По его словам, теперь Вашингтон пытается "сблизить разногласия между сторонами". "Для этого мы должны разговаривать с обеими сторонами", - сказал он.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Госсекретарь США назвал препятствия для сотрудничества с Россией
21 февраля, 07:06
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Марко Рубио
 
 
Заголовок открываемого материала