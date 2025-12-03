https://ria.ru/20251203/rubio-2059406374.html
Рубио считает отсутствие у Байдена контактов с Россией неразумным
Рубио считает отсутствие у Байдена контактов с Россией неразумным
Госсекретарь США Марко Рубио считает отсутствие контактов прошлой американской администрации с Россией по украинскому кризису неразумным. РИА Новости, 03.12.2025
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
марко рубио
