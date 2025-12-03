Рейтинг@Mail.ru
Урегулировать конфликт на Украине могут только Москва и Киев, признал Рубио - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:18 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/rubio-2059406250.html
Урегулировать конфликт на Украине могут только Москва и Киев, признал Рубио
Урегулировать конфликт на Украине могут только Москва и Киев, признал Рубио - РИА Новости, 03.12.2025
Урегулировать конфликт на Украине могут только Москва и Киев, признал Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио признал, что достижение украинского урегулирования будет зависеть только от Москвы и Киева. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T06:18:00+03:00
2025-12-03T06:18:00+03:00
в мире
украина
москва
киев
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028370035_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_8f2a9ad2162a394594559c9b03de5edc.jpg
https://ria.ru/20251203/rubio-2059405569.html
украина
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028370035_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4ec971999228bde35dcdec1f78b5a725.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, киев, марко рубио
В мире, Украина, Москва, Киев, Марко Рубио
Урегулировать конфликт на Украине могут только Москва и Киев, признал Рубио

Рубио: достижение украинского урегулирования зависит только от Москвы и Киева

© Фото : МИД России/TelegramМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио признал, что достижение украинского урегулирования будет зависеть только от Москвы и Киева.
"В конце концов это будет зависеть от них (России и Украины - ред.). Если они решат, что не хотят закончить войну, она продолжится. Мы будем пытаться закончить ее", - сказал Рубио в интервью Fox News.
Госсекретарь назвал украинский конфликт "самым нелогичным", заявив, что якобы в нем "никто не выигрывает в традиционном смысле".
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Мир на Украине невозможен без диалога с Россией, заявил Рубио
Вчера, 06:13
 
В миреУкраинаМоскваКиевМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала