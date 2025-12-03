https://ria.ru/20251203/rubio-2059406250.html
Урегулировать конфликт на Украине могут только Москва и Киев, признал Рубио
Урегулировать конфликт на Украине могут только Москва и Киев, признал Рубио - РИА Новости, 03.12.2025
Урегулировать конфликт на Украине могут только Москва и Киев, признал Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио признал, что достижение украинского урегулирования будет зависеть только от Москвы и Киева. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T06:18:00+03:00
2025-12-03T06:18:00+03:00
2025-12-03T06:18:00+03:00
в мире
украина
москва
киев
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028370035_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_8f2a9ad2162a394594559c9b03de5edc.jpg
https://ria.ru/20251203/rubio-2059405569.html
украина
москва
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028370035_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4ec971999228bde35dcdec1f78b5a725.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, москва, киев, марко рубио
В мире, Украина, Москва, Киев, Марко Рубио
Урегулировать конфликт на Украине могут только Москва и Киев, признал Рубио
Рубио: достижение украинского урегулирования зависит только от Москвы и Киева