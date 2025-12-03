Телебашни РТРС включат подсветку в годовщину создания Союзного государства

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат тематическую архитектурно-художественную подсветку в годовщину создания Союзного государства Белоруссии и России.

"Восьмого декабря в 26-ю годовщину подписания Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России на башнях РТРС появится праздничная архитектурно-художественная подсветка в цветах национальных флагов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Благовещенске, Кызыле, Нальчике, Оренбурге, Челябинске и Ярославле на башни выведут бегущую строку "8 декабря 1999 Создание Союзного государства", а в Брянске, Великом Новгороде, Мурманске, Омске, Ростове-на-Дону и Твери на медиафасадах напишут "26 лет Союзному государству".

"На новосибирской и симферопольской телебашнях появятся красочные национальные узоры и переливы в цветах флагов России и Белоруссии. К акции также присоединятся высотные объекты РТРС Братска, Грозного, Иркутска, Костромы, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Саратова, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тамбова, Тулы, Уфы, Улан-Удэ, Черкесска и других городов", - сообщили в РТРС.