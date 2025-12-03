Рейтинг@Mail.ru
Телебашни РТРС включат подсветку в годовщину создания Союзного государства - РИА Новости, 03.12.2025
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
13:44 03.12.2025
Телебашни РТРС включат подсветку в годовщину создания Союзного государства
Телебашни РТРС включат подсветку в годовщину создания Союзного государства
Телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат тематическую архитектурно-художественную подсветку в годовщину создания Союзного... РИА Новости, 03.12.2025
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
благовещенск
союзное государство
белоруссия, россия, благовещенск, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Благовещенск, Союзное государство

Телебашни РТРС включат подсветку в годовщину создания Союзного государства

© iStock.com / Elena TcykinaТелебашня
Телебашня - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© iStock.com / Elena Tcykina
Телебашня. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат тематическую архитектурно-художественную подсветку в годовщину создания Союзного государства Белоруссии и России.
"Восьмого декабря в 26-ю годовщину подписания Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России на башнях РТРС появится праздничная архитектурно-художественная подсветка в цветах национальных флагов", - говорится в сообщении.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Белоруссия одобрила соглашение с Россией о едином рынке электроэнергии
27 ноября, 18:23
Уточняется, что в Благовещенске, Кызыле, Нальчике, Оренбурге, Челябинске и Ярославле на башни выведут бегущую строку "8 декабря 1999 Создание Союзного государства", а в Брянске, Великом Новгороде, Мурманске, Омске, Ростове-на-Дону и Твери на медиафасадах напишут "26 лет Союзному государству".
"На новосибирской и симферопольской телебашнях появятся красочные национальные узоры и переливы в цветах флагов России и Белоруссии. К акции также присоединятся высотные объекты РТРС Братска, Грозного, Иркутска, Костромы, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Саратова, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тамбова, Тулы, Уфы, Улан-Удэ, Черкесска и других городов", - сообщили в РТРС.
Договор о создании Союзного государства вступил в силу 26 января 2000 года. Для народов двух стран этот документ символизирует нерушимость многовекового братства и исторического единства, стратегическое партнёрство во всех сферах.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Союзном государстве планируют создать кредитное рейтинговое агентство
26 августа, 23:56
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияБлаговещенскСоюзное государство
 
 
