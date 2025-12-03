https://ria.ru/20251203/rtrs--2059501766.html
Телебашни РТРС включат подсветку в годовщину создания Союзного государства
Телебашни РТРС включат подсветку в годовщину создания Союзного государства - РИА Новости, 03.12.2025
Телебашни РТРС включат подсветку в годовщину создания Союзного государства
Телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат тематическую архитектурно-художественную подсветку в годовщину создания Союзного... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:44:00+03:00
2025-12-03T13:44:00+03:00
2025-12-03T13:44:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
благовещенск
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937382600_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_ec5829eff3f89e4b5d7bc844ce675406.jpg
https://ria.ru/20251127/elektroenergiya-2058147950.html
https://ria.ru/20250826/agentstvo-2037757355.html
белоруссия
россия
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937382600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e5861bbd8334f85e569ab97ab62cb5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, благовещенск, союзное государство
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Благовещенск, Союзное государство
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат тематическую архитектурно-художественную подсветку в годовщину создания Союзного государства Белоруссии и России.
"Восьмого декабря в 26-ю годовщину подписания Договора о создании Союзного государства Белоруссии и России на башнях РТРС появится праздничная архитектурно-художественная подсветка в цветах национальных флагов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Благовещенске, Кызыле, Нальчике, Оренбурге, Челябинске и Ярославле на башни выведут бегущую строку "8 декабря 1999 Создание Союзного государства", а в Брянске, Великом Новгороде, Мурманске, Омске, Ростове-на-Дону и Твери на медиафасадах напишут "26 лет Союзному государству".
"На новосибирской и симферопольской телебашнях появятся красочные национальные узоры и переливы в цветах флагов России и Белоруссии. К акции также присоединятся высотные объекты РТРС Братска, Грозного, Иркутска, Костромы, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Саратова, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тамбова, Тулы, Уфы, Улан-Удэ, Черкесска и других городов", - сообщили в РТРС.
Договор о создании Союзного государства вступил в силу 26 января 2000 года. Для народов двух стран этот документ символизирует нерушимость многовекового братства и исторического единства, стратегическое партнёрство во всех сферах.