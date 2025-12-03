RT получил 13 наград премии "Медиабренд — 2025"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Телеканал RT получил 13 наград в десяти номинациях премии "Медиабренд - 2025", связанной с проектами в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа, сообщается на Телеканал RT получил 13 наград в десяти номинациях премии "Медиабренд - 2025", связанной с проектами в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа, сообщается на сайте RT.

Церемония награждения ежегодной индустриальной премии "Медиабренд - 2025" прошла 2 декабря в Москве

"Первые места были получены в четырёх номинациях: "Лучший проморолик информационной/новостной программы", "Лучшее графическое оформление программы", "Лучший 2D-моушен-дизайн и типографика в промороликах/трейлерах", "Лучшее использование инноваций", - сообщается на сайте RT.

На сайте RT уточняется, что в номинации "Лучшее использование инноваций" первое место заняла "Прямая трансляция Парада Победы 1945 года" на канале RT, в номинации "Лучший проморолик, созданный с помощью нейросетей" второе место занял проект Вадима Маслова "9 мая 2025-го. Встреча на Эльбе".

В номинации "Лучший проморолик специального события" второе место заняли Семен Курашов, Мария Тумар, Борис Горлов с проектом "9 мая 2025-го. Левитан". В номинации "Лучшая видеопромокампания любого эфирного события" третье место заняла серия роликов "9 Мая" - Геннадий Навныко, Вадим Маслов.