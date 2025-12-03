Россия передаст в США капсулу с затонувшей подлодки, сообщил посол в США

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Россия передаст родственникам экипажа американской подлодки "Ваху" капсулу с водой с места ее обнаружения, сказал посол РФ в США Александр Дарчиев.

"В ближайшее время по согласованию с американской стороной планируем передать ей и родственникам погибших капсулу с водой и грунтов, взятыми на месте трагедии", - сказал Дарчиев на открытии выставки в Российском культурном центре.

В РКЦ в Вашингтоне открылась выставка РГО "Возвращая память о героях войны".

Дарчиев напомнил, что в знак уважения к экипажу подлодки на месте ее гибели 24 мая 2024 года была проведена памятная церемония с военными почестями. "К борту покоющейся на дне пролива Лаперуза лодки опущен венок и установлена мемориальная лоска", - сказал посол.

Со своей стороны генерал-майор, атташе по вопросам обороны Павел Теркин рассказал, что подлодка стала первой американской субмариной в Японском море