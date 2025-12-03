https://ria.ru/20251203/rossiya-2059653054.html
Россия передаст в США капсулу с затонувшей подлодки, сообщил посол в США
Россия передаст родственникам экипажа американской подлодки "Ваху" капсулу с водой с места ее обнаружения, сказал посол РФ в США Александр Дарчиев. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T23:44:00+03:00
2025-12-03T23:44:00+03:00
2025-12-03T23:44:00+03:00
россия
сша
александр дарчиев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789690863_0:53:3072:1781_1920x0_80_0_0_25c426fab37388e7d3fa8c6b07afd4da.jpg
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Россия передаст родственникам экипажа американской подлодки "Ваху" капсулу с водой с места ее обнаружения, сказал посол РФ в США Александр Дарчиев.
"В ближайшее время по согласованию с американской стороной планируем передать ей и родственникам погибших капсулу с водой и грунтов, взятыми на месте трагедии", - сказал Дарчиев
на открытии выставки в Российском культурном центре.
В РКЦ в Вашингтоне открылась выставка РГО "Возвращая память о героях войны".
Дарчиев напомнил, что в знак уважения к экипажу подлодки на месте ее гибели 24 мая 2024 года была проведена памятная церемония с военными почестями. "К борту покоющейся на дне пролива Лаперуза лодки опущен венок и установлена мемориальная лоска", - сказал посол.
Со своей стороны генерал-майор, атташе по вопросам обороны Павел Теркин рассказал, что подлодка стала первой американской субмариной в Японском море
.
"За полтора года она стала самой результативной подлодкой", - сказал Теркин.