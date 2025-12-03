Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕЦБ назвала натяжкой предложение ЕК использовать активы России
23:01 03.12.2025
Глава ЕЦБ назвала натяжкой предложение ЕК использовать активы России
в мире
россия
украина
европа
кристин лагард
сергей лавров
евросоюз
европейский центральный банк
россия
украина
европа
в мире, россия, украина, европа, кристин лагард, сергей лавров, евросоюз, европейский центральный банк, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Европа, Кристин Лагард, Сергей Лавров, Евросоюз, Европейский центральный банк, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала предложение Европейской комиссии использовать замороженные российские активы для предоставления кредитов Украине натяжкой юридической и финансовой норм, передает агентство Рейтер.
"Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила на слушаниях в Европейском парламенте, что использование репарационного кредита будет натяжкой как с юридической, так и с финансовой точки зрения", - пишет агентство.
Еврокомиссия (ЕК) предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран ЕС и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Конфискация активов России подорвет доверие к ЕС, считает эксперт
Вчера, 22:02
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаКристин ЛагардСергей ЛавровЕвросоюзЕвропейский центральный банкЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
