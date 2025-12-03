Рейтинг@Mail.ru
16:57 03.12.2025
Глава ФСВТС рассказал об оборонном сотрудничестве России и Индии
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 дек – РИА Новости. Оборонное сотрудничество Индии и России будет набирать обороты, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в преддверии визита президента России Владимира Путина в Индию.
Шугаев напомнил, что России и Индия годами сотрудничают в области обороны, примером тому системы Brahmos и истребители МиГ-21, которые производились в Индии.
"Конечно, этим мы не ограничиваемся. Здесь осуществляется производство наших истребителей Су-30МКИ, танков Т-90, различных боеприпасов. У нас впереди еще немало проектов, которые уже сегодня обсуждаются. Я глубоко убежден, что наше партнерство, которое носит истинно стратегический характер, будет набирать обороты", - сказал он российским журналистам.
Путин посетит Индию 4-5 декабря с государственным визитом по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. Ожидается, что лидеры обсудят актуальные международные и региональные темы.
Российский истребитель Су-57Э - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Эксперт предположил, кого больше всего заинтересует премьера Су-57Э в Дубае
17 ноября, 16:37
 
