Глава ФСВТС рассказал об оборонном сотрудничестве России и Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 дек – РИА Новости. Оборонное сотрудничество Индии и России будет набирать обороты, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в преддверии визита президента России Владимира Путина в Индию.