Вершинин рассказал о роли российских военных баз в Сирии - РИА Новости, 03.12.2025
15:29 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/rossiya-2059536442.html
Вершинин рассказал о роли российских военных баз в Сирии
Военные базы России в Сирии действуют, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:29:00+03:00
2025-12-03T15:29:00+03:00
2025
Вершинин рассказал о роли российских военных баз в Сирии

Вершинин: военные базы России в Сирии играют стабилизирующую роль

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Российские самолеты на базе в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Военные базы России в Сирии действуют, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Российское присутствие, военное в том числе, играет стабилизирующую роль с точки зрения ситуации в Сирии и за ее пределами, в регионе в целом", - сказал Вершинин в интервью RTVI.
"Эти базы сейчас действуют, и они вносят хороший, стабилизирующий вклад в общую ситуацию в регионе", - добавил Вершинин.
Он добавил, что РФ по-прежнему считает, что ее базы в Сирии можно использовать для доставки гуманитарной помощи в Сирию.
Ранее глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани говоря о российских базах в Сирии, заявил, что это является предметом переговоров между Дамаском и Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что тема российских военных баз фигурировала в повестке дня переговоров президента России Владимира Путина и лидера Сирии Ахмеда аш-Шараа, который посетил Москву в середине октября.
В МИД рассказали о контактах Москвы и Дамаска по военным базам
31 июля, 07:04
