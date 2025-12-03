Источник сообщил, где сейчас находится ребенок убитой в Кузбассе женщины

КЕМЕРОВО, 3 дек – РИА Новости. Младший ребенок убитой, предположительно, подростками в городе Прокопьевске Кемеровской области женщины сейчас находится с отцом, сообщил РИА Новости информированный источник.

По данным местных пабликов, девочка решилась на убийство матери из-за того, что та заставляла её сидеть с младшим братом, вовремя приходить домой и делать уроки.