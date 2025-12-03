https://ria.ru/20251203/rossiya-2059507614.html
Источник сообщил, где сейчас находится ребенок убитой в Кузбассе женщины
Источник сообщил, где сейчас находится ребенок убитой в Кузбассе женщины - РИА Новости, 03.12.2025
Источник сообщил, где сейчас находится ребенок убитой в Кузбассе женщины
Младший ребенок убитой, предположительно, подростками в городе Прокопьевске Кемеровской области женщины сейчас находится с отцом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2025
КЕМЕРОВО, 3 дек – РИА Новости. Младший ребенок убитой, предположительно, подростками в городе Прокопьевске Кемеровской области женщины сейчас находится с отцом, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее пресс-служба СУСК РФ
по региону сообщила, что двое подростков в городе Прокопьевске
задержаны по подозрению в убийстве 36-летней женщины, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе проведенных сотрудниками СК
и МВД следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к смерти женщины ее 14-летней дочери и ее 16-летнего знакомого. Убитую в подвале дома обнаружил сожитель женщины. В настоящее время решается вопрос о предъявлении подросткам обвинения и избрании меры пресечения.
По данным местных пабликов, девочка решилась на убийство матери из-за того, что та заставляла её сидеть с младшим братом, вовремя приходить домой и делать уроки.
"Ребенок (находится – ред.) с отцом. Ему годик", – сообщил РИА Новости информированный источник.