Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил, где сейчас находится ребенок убитой в Кузбассе женщины - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 03.12.2025 (обновлено: 14:21 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/rossiya-2059507614.html
Источник сообщил, где сейчас находится ребенок убитой в Кузбассе женщины
Источник сообщил, где сейчас находится ребенок убитой в Кузбассе женщины - РИА Новости, 03.12.2025
Источник сообщил, где сейчас находится ребенок убитой в Кузбассе женщины
Младший ребенок убитой, предположительно, подростками в городе Прокопьевске Кемеровской области женщины сейчас находится с отцом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T14:13:00+03:00
2025-12-03T14:21:00+03:00
происшествия
прокопьевск
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20250523/arest-2018773418.html
прокопьевск
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, прокопьевск, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Прокопьевск, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник сообщил, где сейчас находится ребенок убитой в Кузбассе женщины

Сын убитой, предположительно, подростками в Кузбассе женщины находится с отцом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 3 дек – РИА Новости. Младший ребенок убитой, предположительно, подростками в городе Прокопьевске Кемеровской области женщины сейчас находится с отцом, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее пресс-служба СУСК РФ по региону сообщила, что двое подростков в городе Прокопьевске задержаны по подозрению в убийстве 36-летней женщины, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе проведенных сотрудниками СК и МВД следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к смерти женщины ее 14-летней дочери и ее 16-летнего знакомого. Убитую в подвале дома обнаружил сожитель женщины. В настоящее время решается вопрос о предъявлении подросткам обвинения и избрании меры пресечения.
По данным местных пабликов, девочка решилась на убийство матери из-за того, что та заставляла её сидеть с младшим братом, вовремя приходить домой и делать уроки.
"Ребенок (находится – ред.) с отцом. Ему годик", – сообщил РИА Новости информированный источник.
Арест женщины, которая заказала убийство своей дочери - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Челябинской области арестовали женщину, заказавшую убийство дочери
23 мая, 20:28
 
ПроисшествияПрокопьевскРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала