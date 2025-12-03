Рейтинг@Mail.ru
Награжденная орденом воронежская семья воспитывает семерых детей - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 03.12.2025 (обновлено: 14:20 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/rossiya-2059506289.html
Награжденная орденом воронежская семья воспитывает семерых детей
Награжденная орденом воронежская семья воспитывает семерых детей - РИА Новости, 03.12.2025
Награжденная орденом воронежская семья воспитывает семерых детей
Семья Евгения и Валентины Посикуновых из Воронежской области, награждённая орденом "Родительская слава", воспитывает семерых детей, которые в школьные годы... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T14:08:00+03:00
2025-12-03T14:20:00+03:00
общество
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931009156_1:0:1180:663_1920x0_80_0_0_9504a5b356296f9ba5bc67926b0af7d3.jpg
https://ria.ru/20250906/putin-2040197376.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931009156_149:0:1033:663_1920x0_80_0_0_c1097f6795d127301f8dfe1446f8283d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, воронежская область
Общество, Воронежская область
Награжденная орденом воронежская семья воспитывает семерых детей

Награжденная орденом "Родительская слава" воронежская семья воспитывает 7 детей

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииОрден "Родительская слава"
Орден Родительская слава - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Орден "Родительская слава". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Семья Евгения и Валентины Посикуновых из Воронежской области, награждённая орденом "Родительская слава", воспитывает семерых детей, которые в школьные годы учились на "отлично" и "хорошо", рассказали РИА Новости в правительстве Воронежской области.
"Супруги Посикунов Евгений Яковлевич и Посикунова Валентина Витальевна состоят в законном браке 37 лет, имеют семерых совершеннолетний детей… В школьные годы дети учились на "отлично" и "хорошо", получали множество похвальных листов, дипломов, грамот, благодарностей, благодарственных писем, сертификатов, посещали художественные кружки, спортивные секции. За всеми этими наградами стоит огромный родительский труд", - сообщили в областном правительстве.
Власти рассказали, что Евгений и Валентина Посикуновы сами из многодетных семей, и самое дорогое в их семье - дети. Они вкладывают все свои ресурсы - физические, духовные, финансовые - в гармоничное развитие своих детей.
"Каждый ребёнок в этой семье – личность, с рождения родители закладывают в них хорошие и добрые качества настоящего человека, трудолюбие, надлежащим образом заботятся о детях. Семья Посикуновых ведет здоровый образ жизни, обеспечивает надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, является социально ответственной семьей", - добавили в правительстве.
Старшая дочь Ольга окончила школу и Бутурлиновский механико-технологический колледж, получив специальность "юрист". Сейчас работает начальником цеха в "Корпорация ГРИН". Младший сын Максим окончил школу в 2022 году, сейчас является студентом Промышленно-экономического колледжа, учится на автомеханика.
"Семья Посикуновых очень дружная, является примером для многих многодетных семей села, занимают активную жизненную позицию, становились героем газетных публикаций. В семье господствует демократический стиль воспитания, родители личным примером стремятся повышать авторитет семьи в обществе, формируют с малых лет чувство ответственности за крепость семейных устоев", - отметили власти.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Путин наградил многодетные семьи из 12 регионов
6 сентября, 17:55
 
ОбществоВоронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала