Награжденная орденом воронежская семья воспитывает семерых детей

ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Семья Евгения и Валентины Посикуновых из Воронежской области, награждённая орденом "Родительская слава", воспитывает семерых детей, которые в школьные годы учились на "отлично" и "хорошо", рассказали РИА Новости в правительстве Воронежской области.

"Супруги Посикунов Евгений Яковлевич и Посикунова Валентина Витальевна состоят в законном браке 37 лет, имеют семерых совершеннолетний детей… В школьные годы дети учились на "отлично" и "хорошо", получали множество похвальных листов, дипломов, грамот, благодарностей, благодарственных писем, сертификатов, посещали художественные кружки, спортивные секции. За всеми этими наградами стоит огромный родительский труд", - сообщили в областном правительстве.

Власти рассказали, что Евгений и Валентина Посикуновы сами из многодетных семей, и самое дорогое в их семье - дети. Они вкладывают все свои ресурсы - физические, духовные, финансовые - в гармоничное развитие своих детей.

"Каждый ребёнок в этой семье – личность, с рождения родители закладывают в них хорошие и добрые качества настоящего человека, трудолюбие, надлежащим образом заботятся о детях. Семья Посикуновых ведет здоровый образ жизни, обеспечивает надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, является социально ответственной семьей", - добавили в правительстве.

Старшая дочь Ольга окончила школу и Бутурлиновский механико-технологический колледж, получив специальность "юрист". Сейчас работает начальником цеха в "Корпорация ГРИН". Младший сын Максим окончил школу в 2022 году, сейчас является студентом Промышленно-экономического колледжа, учится на автомеханика.