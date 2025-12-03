МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москва готова встречаться с администрацией президента США Дональда Трампа в рамках урегулирования ситуации на Украине столько, сколько потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия готова встречаться с США сколько потребуется, заявил Песков
Россия готова встречаться с США сколько потребуется, заявил Песков - РИА Новости, 03.12.2025
Россия готова встречаться с США сколько потребуется, заявил Песков
Москва готова встречаться с администрацией президента США Дональда Трампа в рамках урегулирования ситуации на Украине столько, сколько потребуется, заявил... РИА Новости, 03.12.2025
москва
сша
украина
дональд трамп
дмитрий песков
мирный план сша по украине
россия
Россия готова встречаться с США сколько потребуется, заявил Песков
Песков: Россия готова к необходимому числу встреч с США по Украине
Дмитрий Песков. Архивное фото