Рейтинг@Mail.ru
Россия готова встречаться с США сколько потребуется, заявил Песков - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/rossiya-2059484283.html
Россия готова встречаться с США сколько потребуется, заявил Песков
Россия готова встречаться с США сколько потребуется, заявил Песков - РИА Новости, 03.12.2025
Россия готова встречаться с США сколько потребуется, заявил Песков
Москва готова встречаться с администрацией президента США Дональда Трампа в рамках урегулирования ситуации на Украине столько, сколько потребуется, заявил... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:47:00+03:00
2025-12-03T12:47:00+03:00
москва
сша
украина
дональд трамп
дмитрий песков
мирный план сша по украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
https://ria.ru/20251203/peskov-2059482041.html
москва
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков, мирный план сша по украине, россия
Москва, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине, Россия
Россия готова встречаться с США сколько потребуется, заявил Песков

Песков: Россия готова к необходимому числу встреч с США по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москва готова встречаться с администрацией президента США Дональда Трампа в рамках урегулирования ситуации на Украине столько, сколько потребуется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы все готовы встречаться (с администрацией Трампа - ред.) столько, сколько потребуется для того, чтобы достичь мирного урегулирования", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Песков ответил на вопрос о возможном телефонном разговоре Путина и Трампа
Вчера, 12:42
 
МоскваСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковМирный план США по УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала