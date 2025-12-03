Россия вошла в топ-10 самых выгодных стран для инвестиций в жилье

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия вошла в десятку стран, в которых выгоднее всего инвестировать в недвижимость - доходность по итогам второго квартала достигает 6%, следует из анализа РИА Новости данных Банка международных расчетов.
Выгоднее всего вкладываться в рынок жилья Северной Македонии: там недвижимость подорожала по итогам второго квартала на 15,9% в реальном выражении. Также цены стремительно растут в Португалии (+14,7%) и Болгарии (11,2%).
Единственной в топ-10 азиатской страной стали Филиппины, где доходность от инвестиций во втором квартале составила 6,1%. Это позволило островному государству стать восьмым в рейтинге. Девятое место между собой делят Ирландия, Нидерланды и Россия, где стоимость жилья увеличилась на 5,8%. На десятом месте расположилась Дания с темпами роста в 5,6%.
Если же не учитывать инфляцию, то быстрее всего цены на жилье в мире увеличиваются в Турции - сразу на 33% во втором квартале.