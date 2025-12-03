Рейтинг@Mail.ru
Россия вошла в топ-10 самых выгодных стран для инвестиций в жилье - РИА Новости, 03.12.2025
05:00 03.12.2025 (обновлено: 23:49 03.12.2025)
Россия вошла в топ-10 самых выгодных стран для инвестиций в жилье
Россия вошла в топ-10 самых выгодных стран для инвестиций в жилье - РИА Новости, 03.12.2025
Россия вошла в топ-10 самых выгодных стран для инвестиций в жилье
Россия вошла в десятку стран, в которых выгоднее всего инвестировать в недвижимость - доходность по итогам второго квартала достигает 6%, следует из анализа РИА
россия, северная македония, португалия, инвестиции, жилье
Россия, Северная Македония, Португалия, Инвестиции, Жилье
Россия вошла в топ-10 самых выгодных стран для инвестиций в жилье

Россия вошла в топ-10 самых выгодных стран для инвестиций в недвижимость

Небоскребы делового центра "Москва-сити
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия вошла в десятку стран, в которых выгоднее всего инвестировать в недвижимость - доходность по итогам второго квартала достигает 6%, следует из анализа РИА Новости данных Банка международных расчетов.
Выгоднее всего вкладываться в рынок жилья Северной Македонии: там недвижимость подорожала по итогам второго квартала на 15,9% в реальном выражении. Также цены стремительно растут в Португалии (+14,7%) и Болгарии (11,2%).
Пятерку с наиболее высокой доходностью от вложений в недвижимость замыкают Венгрия и Испания, где рост цен составил по 10,3%, а также Хорватия с 9,5%. Чуть меньше цены на жилье в апреле-июне увеличились в Чехии - на 7,9% и Словакии - на 7%.
Единственной в топ-10 азиатской страной стали Филиппины, где доходность от инвестиций во втором квартале составила 6,1%. Это позволило островному государству стать восьмым в рейтинге. Девятое место между собой делят Ирландия, Нидерланды и Россия, где стоимость жилья увеличилась на 5,8%. На десятом месте расположилась Дания с темпами роста в 5,6%.
Если же не учитывать инфляцию, то быстрее всего цены на жилье в мире увеличиваются в Турции - сразу на 33% во втором квартале.
Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
IBC Real Estate: инвестиции в недвижимость в России сократились на 8%
3 октября, 13:35
 
РоссияСеверная МакедонияПортугалияИнвестицииЖилье
 
 
