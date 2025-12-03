Договорились: Россия сложит оружие под контролем африканцев и арабов

В эти дни в столице Египта Каире проходит самая крупная на Африканском континенте ежегодная выставка вооружений, EDEX 2025, один из главных шоу-стопперов которой — экспозиция России, где представлены сотни образцов продукции для различных видов и родов войск.

Возникает вопрос: если верить западным СМИ и официальным лицам ЕС и НАТО, которые без отдыха вещают, что Россия в руинах, а русская армия израсходовала на Украине все советские запасы и теперь распечатывает склады царя Гороха, то на выставке мы должны были бы демонстрировать пищали и фузеи, до блеска натертые толченым кирпичом.

Однако же происходит что-то нелогичное — русские оружейники колесят по миру нон-стоп в рамках какого-то грандиозного "чеса": значительная часть российских экспонатов прибыла на EDEX 2025 прямым транзитом с крупнейшей мировой оборонной выставки Airshow 2025 в ОАЭ. И они не просто колесят: продукция российских оборонных предприятий пользуется огромным успехом, а отдельные образцы просто не имеют аналогов.

Среди них — многоцелевой истребитель Су-57Э пятого поколения с новым двигателем, кардинально сниженной радиозаметностью, увеличенным радиусом действия и усиленным арсеналом. Посетители выставки в Дубае отметили, что американцы отменили показательный полет своего F-35, когда узнали, что будет летать наш борт (молодцы, убереглись от позора — наши пилоты показывали просто чудеса, подчеркивающие непревзойденные возможности самолета).

Интересно, что именно после этой выставки пришли новости от Bloomberg о том, что в рамках начинающегося завтра визита Владимира Путина в Индию намечается обсуждение крупнейшей сделки, включающей те самые Су-57 и перспективную систему противоракетной обороны С-500. Это происходит на фоне жесточайшего давления США, но "Индия намерена твердо придерживаться курса на тесное оборонное партнерство с Россией". А почему? Все просто: индийским военным очень понравился опыт реального боевого применения российского ЗРК С-400 в недавнем конфликте с Пакистаном, и они сразу заказали пять новых дивизионов. И еще они правильно рассудили: если С-400 не дает шансов западным самолетам, то С-500 вообще закроет индийское небо так, как не снилось золотым, серебряным и алмазным куполам, поэтому хотят купить и его.

Российское оружие по умолчанию превосходит западные аналоги по боевым возможностям, и оно значительно дешевле, что является важным фактором для зарубежных покупателей. Причем западные военные эксперты признают, что у русских на этом крайне жирном и весьма конкурентном рынке имеется главное недостижимое преимущество, о котором в мае на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству РФ с зарубежными странами сказал Путин:

"Практически вся линия российского вооружения — от средств обнаружения и поражения до систем ПВО, авиации, беспилотных комплексов и бронетехники — показывает свою эффективность, проходя строгие испытания не только на полигонах или учениях, но, главное, "на земле", в передовых условиях, в реальном бою".

Иными словами, лучшей рекламой продвижения российского оружия на мировые рынки стала СВО. За время боевых действий российское вооружение и техника были максимально адаптированы под жесточайшие условия ведения современной технологичной войны высокой интенсивности, во многих случаях оставляя наших реальных противников с бледным видом и кровавым носом.

Именно поэтому сейчас наше оружие и технику хотят покупать не только такие традиционные партнеры, как Индия, Китай, Алжир, Египет и Вьетнам, но и Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Эфиопия, Уганда, Ангола, Мали, Буркина-Фасо, Судан, Чад, ЦАР и многие другие. Наши враги рассчитывали, что русская армия сложит оружие, — но мы вместо этого идем на запад и параллельно пополняем арсеналы стран Ближнего Востока, Африки и Азии.

Большинство стран мира в условиях такого масштабного военного конфликта вообще прекратили бы продажу вооружений на внешние рынки, направив все произведенное на фронт, но наш ВПК крайне неприятно удивил западных стратегов. Например, на днях министр армии США Дрисколл пожаловался, что РФ ежедневно утюжит Украину тысячами ракет и при этом еще имеет возможность забивать ими закрома: "Россия вышла на такой объем производства дальнобойных ракет, который позволяет ей не только регулярно применять их по Украине, но и накапливать запас", поэтому "урегулирование нужно как можно скорее, потому что нарастающая ракетная угроза может нанести Украине сокрушительный удар и потенциально выйти за ее пределы".

По словам российского президента, мы выполнили абсолютно все обязательства по поставкам перед нашими партнерами в прошлом году — и Россия продолжает оставаться в пятерке главных экспортеров оружия в мире, ежегодно зарабатывая и пополняя бюджет на десятки миллиардов долларов.