Рейтинг@Mail.ru
Пользователи сообщили о массовом сбое в игровой платформе Roblox - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 03.12.2025 (обновлено: 16:52 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/rossijane-2059468143.html
Пользователи сообщили о массовом сбое в игровой платформе Roblox
Пользователи сообщили о массовом сбое в игровой платформе Roblox - РИА Новости, 03.12.2025
Пользователи сообщили о массовом сбое в игровой платформе Roblox
Россияне сообщили о сбоях в работе игровой платформы Roblox. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:08:00+03:00
2025-12-03T16:52:00+03:00
технологии
магаданская область
хабаровский край
тюменская область
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059468732_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_896e7b19c022f8cdc48a4ad478eae380.jpg
https://ria.ru/20251107/tekhas-2053321331.html
https://ria.ru/20251119/roblox-2055941148.html
магаданская область
хабаровский край
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059468732_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_ced7221691a550da5ad93ead03eb2966.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, магаданская область, хабаровский край, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Технологии, Магаданская область, Хабаровский край, Тюменская область, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Пользователи сообщили о массовом сбое в игровой платформе Roblox

Россияне за час отправили более 2,2 тыс жалоб на работу игровой платформы Roblox

© Getty Images / Hannah PetersРебенок играет на платформе Roblox
Ребенок играет на платформе Roblox - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Getty Images / Hannah Peters
Ребенок играет на платформе Roblox. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Россияне сообщили о сбоях в работе игровой платформы Roblox.
Согласно данным сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector, за последний час поступило свыше 2,2 тысячи жалоб. Больше всего обращений — в Магаданской области, Хабаровском крае, ХМАО, Тюменской области и Камчатском крае.
Логотип Roblox - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Техасе подали в суд на Roblox из-за угрозы для безопасности детей
7 ноября, 01:52
Россияне отмечают проблемы в работе мобильного приложения, сайта и всей платформы.
Roblox — это онлайн-площадка, на которой пользователи могут создавать свои игры и быть участниками чужих.
В конце ноября Роскомнадзор заявил, что неоднократно просил администрацию удалить запрещенные материалы, которые негативно влияют на духовно-нравственное развитие детей. Мониторинг несколько раз подтверждал неспособность внутренней модерации обеспечить полную безопасность, добавили там.
Ребенок играет на платформе Roblox - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Госдуме рассказали о рисках общения на игровой площадке Roblox
19 ноября, 10:45
 
ТехнологииМагаданская областьХабаровский крайТюменская областьФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала