Россия борется с коррупцией без компанейщины, заявил Песков

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия борется с коррупцией без компанейщины, планомерно и на регулярной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Коррупция – это явление, которое есть повсеместно. Разные страны и объединения с разной эффективностью борются с этим злом. Что касается нашей страны, то здесь работа ведется без компанейщины. она ведется планомерно, целенаправленно, на регулярной основе", - сказал Песков журналистам.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
Вчера, 12:44