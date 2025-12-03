Рейтинг@Mail.ru
12:46 03.12.2025 (обновлено: 12:57 03.12.2025)
Россия борется с коррупцией без компанейщины, планомерно и на регулярной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
россия, дмитрий песков, в мире, бельгия, федерика могерини, евросоюз
Россия, Дмитрий Песков, В мире, Бельгия, Федерика Могерини, Евросоюз
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия борется с коррупцией без компанейщины, планомерно и на регулярной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Коррупция – это явление, которое есть повсеместно. Разные страны и объединения с разной эффективностью борются с этим злом. Что касается нашей страны, то здесь работа ведется без компанейщины. она ведется планомерно, целенаправленно, на регулярной основе", - сказал Песков журналистам.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
Коррупция в Киеве хорошо известна, заявил Песков
Вчера, 12:44
 
РоссияДмитрий ПесковВ миреБельгияФедерика МогериниЕвросоюз
 
 
