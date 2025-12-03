Рейтинг@Mail.ru
В Кремле надеются, что США будут придерживаться принципа тишины - РИА Новости, 03.12.2025
12:40 03.12.2025
В Кремле надеются, что США будут придерживаться принципа тишины
Россия надеется, что американская сторона будет придерживаться принципа тишины в рамках переговоров по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.12.2025
в мире
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
стив уиткофф
Новости
в мире, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стив Уиткофф
В Кремле надеются, что США будут придерживаться принципа тишины

Песков: Россия надеется, что США будут придерживаться принципа тишины

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия надеется, что американская сторона будет придерживаться принципа тишины в рамках переговоров по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вот этого принципа (тишины - ред.) мы будем придерживаться и надеемся, что и наши американские визави также будут придерживаться этого принципа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос вопрос о технической стороне переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
В миреРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
