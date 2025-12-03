https://ria.ru/20251203/rossija-2059481456.html
В Кремле надеются, что США будут придерживаться принципа тишины
Россия надеется, что американская сторона будет придерживаться принципа тишины в рамках переговоров по урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:40:00+03:00
2025-12-03T12:40:00+03:00
2025-12-03T12:40:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_8d5b10f7bc07f75bdd7d963b2c36720b.jpg
https://ria.ru/20251203/peregovory-2059446952.html
россия
сша
В Кремле надеются, что США будут придерживаться принципа тишины
