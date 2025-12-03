Рейтинг@Mail.ru
Москва не является сторонником мегафонной дипломатии, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.12.2025
12:39 03.12.2025
Москва не является сторонником мегафонной дипломатии, заявили в Кремле
Москва не является сторонником мегафонной дипломатии, заявили в Кремле
Москва - не сторонник мегафонной дипломатии, США тоже этого придерживаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:39:00+03:00
2025-12-03T12:39:00+03:00
Москва не является сторонником мегафонной дипломатии, заявили в Кремле

Песков: Россия, как и США, не является сторонником мегафонной дипломатии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор
Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля и Покровский собор. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москва - не сторонник мегафонной дипломатии, США тоже этого придерживаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И мы в данном случае не являемся сторонниками мегафонной дипломатии, но видим также, что и американцы придерживаются этого же принципа", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможно ли, что если Россия будет держать все в тишине, то Запад раскроет все тайны.
Заголовок открываемого материала