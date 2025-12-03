Рейтинг@Mail.ru
Котяков назвал возрастную категорию с наибольшей долей работающих
12:25 03.12.2025
Котяков назвал возрастную категорию с наибольшей долей работающих
Котяков назвал возрастную категорию с наибольшей долей работающих
общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков
Котяков назвал возрастную категорию с наибольшей долей работающих

Котяков: наибольшую долю занятых составляют работники в возрасте 40-49 лет

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Представители возрастной категории 40-49 лет составляют наибольшую долю занятых в РФ - 27% общего числа работающих россиян, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
"По всем отраслям распределение такое: работники в возрасте до 22 лет включительно - это 4% заняты. Работники в возрасте до 23-29 лет - это примерно 11%. Сотрудники в возрасте 30-39 лет - 25%, 40-49 лет - 27%, 50-59 лет - 21%. Дальше 60 лет - 12%", - сказал Котяков на Всероссийском кадровом форуме.
Он добавил, что повышение производительности труда придает импульс кадровым изменениям.
