Россия хочет мира с США и другими странами, заявил Костин - РИА Новости, 03.12.2025
12:24 03.12.2025
Россия хочет мира с США и другими странами, заявил Костин
Россия хочет мира с США и остальными странами, а также заинтересована в развитии экономических отношений со Штатами, заявил глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 03.12.2025
в мире, россия, сша, америка, андрей костин (банкир)
В мире, Россия, США, Америка, Андрей Костин (банкир)
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия хочет мира с США и остальными странами, а также заинтересована в развитии экономических отношений со Штатами, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Мы бы хотели развивать отношения с США. Это великая экономическая держава, и Россия очень заинтересована. Россия не хочет войны. Россия хочет мира с Америкой и остальным миром", - сказал Костин в интервью телеканалу CNN.
Он добавил, что у России и США существует большое пространство для сотрудничества. "Хотя торгово-экономические отношения между Россией и США никогда не были крупными — за исключением финансовых рынков. Около 60% иностранных инвесторов на российских финансовых рынках были американцами", - сказал глава ВТБ.
Костин при этом отметил, что ситуация даже в случае заключения мирного соглашения на Украине "быстро не изменится".
"То, что произошло — когда активы российских компаний, включая частные, были арестованы в Европе и в предыдущей американской администрации — показало, что прежний порядок не восстановится", - заключил он.
В миреРоссияСШААмерикаАндрей Костин (банкир)
 
 
