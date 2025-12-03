https://ria.ru/20251203/rossija-2059451605.html
МИД: Россия не видит стремления Запада бороться против терроризма вместе
03.12.2025
МИД: Россия не видит стремления Запада бороться против терроризма вместе
Россия не видит реального стремления коллективного Запада по консолидации международных усилий для борьбы с терроризмом, заявил замминистра иностранных дел РФ... РИА Новости, 03.12.2025
россия
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия не видит реального стремления коллективного Запада по консолидации международных усилий для борьбы с терроризмом, заявил замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
"Следует отметить, что в условиях обострения террористических угроз в мире мы не видим со стороны коллективного Запада реального стремления консолидировать усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом. Совершенно напротив, страны Запада допускают политизацию антитеррористической повестки и применения двойных стандартов, не рассматривают терроризм как абсолютное зло и не придерживаются линии нулевой терпимости по отношению к нему", - сказал он в ходе открытия Антитеррористической конференции БРИКС
+ 2025.
Для западных властей это инструмент проведения неоколониальной политики, давления на суверенное государство и обеспечения собственного доминирования, указал Любинский
.
"Для нас неприемлемо, практикуемое Западом использование террористических организаций в собственных корыстных геополитических целях в различных регионах мира. Задействование террористов и экстремистов для решения геополитических задач Запада широко практикуются и на Украине", - подчеркнул дипломат.
Взращенные им же, Западом, неонацисты совершают теракты в отношении инфраструктуры и мирных жителей на территории Российской Федерации, поставляемым западниками оружием, добавил Любинский.