Рейтинг@Mail.ru
МИД: Россия не видит стремления Запада бороться против терроризма вместе - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/rossija-2059451605.html
МИД: Россия не видит стремления Запада бороться против терроризма вместе
МИД: Россия не видит стремления Запада бороться против терроризма вместе - РИА Новости, 03.12.2025
МИД: Россия не видит стремления Запада бороться против терроризма вместе
Россия не видит реального стремления коллективного Запада по консолидации международных усилий для борьбы с терроризмом, заявил замминистра иностранных дел РФ... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:22:00+03:00
2025-12-03T11:22:00+03:00
в мире
россия
дмитрий любинский
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20251117/putin-2055476946.html
https://ria.ru/20251009/afganistan-2047326182.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий любинский, брикс
В мире, Россия, Дмитрий Любинский, БРИКС
МИД: Россия не видит стремления Запада бороться против терроризма вместе

Любинский: РФ не видит стремления Запада консолидировать борьбу с терроризмом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия не видит реального стремления коллективного Запада по консолидации международных усилий для борьбы с терроризмом, заявил замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
"Следует отметить, что в условиях обострения террористических угроз в мире мы не видим со стороны коллективного Запада реального стремления консолидировать усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом. Совершенно напротив, страны Запада допускают политизацию антитеррористической повестки и применения двойных стандартов, не рассматривают терроризм как абсолютное зло и не придерживаются линии нулевой терпимости по отношению к нему", - сказал он в ходе открытия Антитеррористической конференции БРИКС+ 2025.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Путин подписал закон об ответственности за склонение детей к терроризму
17 ноября, 14:53
Для западных властей это инструмент проведения неоколониальной политики, давления на суверенное государство и обеспечения собственного доминирования, указал Любинский.
"Для нас неприемлемо, практикуемое Западом использование террористических организаций в собственных корыстных геополитических целях в различных регионах мира. Задействование террористов и экстремистов для решения геополитических задач Запада широко практикуются и на Украине", - подчеркнул дипломат.
Взращенные им же, Западом, неонацисты совершают теракты в отношении инфраструктуры и мирных жителей на территории Российской Федерации, поставляемым западниками оружием, добавил Любинский.
Заседание Второго саммита Россия - Центральная Азия в Правительственной резиденции в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин рассказал о ситуации с терроризмом в Афганистане
9 октября, 16:51
 
В миреРоссияДмитрий ЛюбинскийБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала