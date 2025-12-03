Рейтинг@Mail.ru
11:19 03.12.2025
МИД призвал к неполитизированной борьбе с терроризмом
Россия последовательно выступает за честную, неполитизированную и ориентированную на результат борьбу с терроризмом без скрытых повесток дня и двойных... РИА Новости, 03.12.2025
в мире, россия, дмитрий любинский, брикс, оон
В мире, Россия, Дмитрий Любинский, БРИКС, ООН
Здание МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия последовательно выступает за честную, неполитизированную и ориентированную на результат борьбу с терроризмом без скрытых повесток дня и двойных стандартов, заявил замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
“Россия последовательно выступает за честную, неполитизированную и ориентированную на результат борьбу с терроризмом без скрытых повесток дня и двойных стандартов. Мы открыты к плотному взаимодействию со всеми странами БРИКС+ на основе принципов Устава ООН и, прежде всего, суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела”, - сказал он в ходе открытия Антитеррористической конференции БРИКС+ 2025.
Важным магистральным документом по обеспечению слаженности усилий международного сообщества по противодействию глобальной террористической угрозе является Глобальная контртеррористическая стратегия ООН, указал дипломат.
“В 2026 году, в первой половине 2026 года, предстоит провести обзор этой стратегии. Мы рассчитываем на конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными партнерами в предстоящей работе по актуализации заложенных в глобальную контртеррористическую стратегию общих стратегических и оперативных подходов в борьбе с терроризмом, нацеленных на укрепление национальных, региональных и международных усилий по искоренению этого зла”, - подчеркнул Любинский.
В миреРоссияДмитрий ЛюбинскийБРИКСООН
 
 
