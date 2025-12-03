МИД призвал к неполитизированной борьбе с терроризмом

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия последовательно выступает за честную, неполитизированную и ориентированную на результат борьбу с терроризмом без скрытых повесток дня и двойных стандартов, заявил замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.