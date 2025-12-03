Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор оценил опасность распространения лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 03.12.2025
14:06 03.12.2025
Роспотребнадзор оценил опасность распространения лихорадки чикунгунья
Эпидемиологическая опасность распространения лихорадок чикунгунья и денге отсутствует на территории РФ, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T14:06:00+03:00
2025-12-03T14:06:00+03:00
общество
россия
куба
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
куба
общество, россия, куба, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Куба, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор оценил опасность распространения лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор: в России нет опасности распространения лихорадки чикунгунья

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бригада скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая опасность распространения лихорадок чикунгунья и денге отсутствует на территории РФ, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
Ранее Telegram-канал Mash писал, что около 1500 российских туристов находится в эпицентре эпидемии лихорадок чикунгунья и денге на Кубе. От вирусов, атаковавших остров, уже умерло минимум 33 человека, из них 21 - дети. Канал утверждает, что не меньше 14 россиян успели перенести недуг в лёгкой форме в прошлом месяце во время отпуска.
"На территории Российской Федерации отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья и лихорадки денге, однако туристам следует не забывать о правилах безопасности в эндемичных регионах", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что Роспотребнадзор направил официальный запрос в адрес Telegram-канала с целью проверки информации о том, что "около 1500 российских туристов находится в эпицентре эпидемии лихорадки чикунгунья и денге на Кубе", в настоящее время ответ не получен.
Тест-системы - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге
20 ноября, 03:40
 
ОбществоРоссияКубаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
