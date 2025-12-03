Роспотребнадзор оценил опасность распространения лихорадки чикунгунья

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая опасность распространения лихорадок чикунгунья и денге отсутствует на территории РФ, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

"На территории Российской Федерации отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья и лихорадки денге, однако туристам следует не забывать о правилах безопасности в эндемичных регионах", - рассказали в ведомстве.