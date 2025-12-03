Роспотребнадзор оценил опасность распространения лихорадки чикунгунья

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая опасность распространения лихорадок чикунгунья и денге отсутствует на территории РФ, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
Ранее Telegram-канал Mash писал, что около 1500 российских туристов находится в эпицентре эпидемии лихорадок чикунгунья и денге на Кубе. От вирусов, атаковавших остров, уже умерло минимум 33 человека, из них 21 - дети. Канал утверждает, что не меньше 14 россиян успели перенести недуг в лёгкой форме в прошлом месяце во время отпуска.
"На территории Российской Федерации отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья и лихорадки денге, однако туристам следует не забывать о правилах безопасности в эндемичных регионах", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что Роспотребнадзор направил официальный запрос в адрес Telegram-канала с целью проверки информации о том, что "около 1500 российских туристов находится в эпицентре эпидемии лихорадки чикунгунья и денге на Кубе", в настоящее время ответ не получен.
