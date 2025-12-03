Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о работе "Росатома" по обеспечению безопасности ЗАЭС
16:38 03.12.2025
Лихачев рассказал о работе "Росатома" по обеспечению безопасности ЗАЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
ВЕНА, 3 дек - РИА Новости. "Росатом" делает все, чтобы обеспечивать безопасность Запорожской АЭС, госкорпорацию полностью поддерживает руководство МАГАТЭ, заявил журналистам глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.
По его словам, на полях конференции МАГАТЭ в Вене он с руководством Агентства коснулся и текущих дел.
"На линии боевого соприкосновения в Запорожской области ситуация легче не становится. Прилеты есть и в Энергодар, и в береговую линию непосредственно в черте города. Все это доставляет серьезную озабоченность. Состояние людей тревожное, но мы сделаем все, чтобы не допустить никаких новых рисков, никаких эксцессов, связанных с безопасностью Запорожской станции, и эта позиция полностью поддержана руководством МАГАТЭ", - сказал Лихачев на полях конференции МАГАТЭ по искусственному интеллекту и ядерной энергетике в среду.
Лихачев обсудил с Гросси безопасность ЗАЭС
ВенаЗапорожская областьЭнергодарАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
