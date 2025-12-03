https://ria.ru/20251203/roditeli-2059572637.html
В Ростовской области ищут родителей ребенка, оставленного в коляске
Полиция устанавливает личности родителей ребенка, которого нашли в коляске в подъезде дома в поселке Каменоломни Ростовской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.12.2025
В Ростовской области ищут родителей ребенка, которого нашли в коляске в подъезде