В Ростовской области ищут родителей ребенка, оставленного в коляске - РИА Новости, 03.12.2025
17:25 03.12.2025
В Ростовской области ищут родителей ребенка, оставленного в коляске
В Ростовской области ищут родителей ребенка, оставленного в коляске
Полиция устанавливает личности родителей ребенка, которого нашли в коляске в подъезде дома в поселке Каменоломни Ростовской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ростовская область
происшествия, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ростовской области ищут родителей ребенка, оставленного в коляске

В Ростовской области ищут родителей ребенка, которого нашли в коляске в подъезде

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Полиция устанавливает личности родителей ребенка, которого нашли в коляске в подъезде дома в поселке Каменоломни Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
Отмечается, что в отдел полиции №3 МУ МВД России "Новочеркасское" поступило сообщение от жителей Каменоломней о том, что в подъезде одного из домов найдена детская коляска с ребенком внутри.
"Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия, обнаружили ребенка и доставили его в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Устанавливаются личности законных представителей и все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.
