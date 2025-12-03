Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме высказались по поводу блокировки Roblox - РИА Новости, 03.12.2025
21:35 03.12.2025
В Госдуме высказались по поводу блокировки Roblox
В Госдуме высказались по поводу блокировки Roblox - РИА Новости, 03.12.2025
В Госдуме высказались по поводу блокировки Roblox
Ограничение доступа к игровой площадке Roblox в РФ подтверждает полную неспособность иностранных цифровых сервисов, ориентированных на детей, обеспечить... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T21:35:00+03:00
2025-12-03T21:35:00+03:00
технологии
россия
сша
антон немкин (депутат)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
единая россия
россия
сша
технологии, россия, сша, антон немкин (депутат), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, единая россия
Технологии, Россия, США, Антон Немкин (депутат), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме высказались по поводу блокировки Roblox

РИА Новости: Немкин заявил, что Roblox не может защитить детей, заходящих в игру

© AP Photo / Leon KeithСтартовая страница игровой площадки Roblox
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Leon Keith
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ограничение доступа к игровой площадке Roblox в РФ подтверждает полную неспособность иностранных цифровых сервисов, ориентированных на детей, обеспечить безопасность своих пользователей, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.
Игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики* , заявили в Роскомнадзоре.
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Роскомнадзор объяснил опасность игры Roblox
Вчера, 17:58
"Ограничение доступа к Roblox ещё раз подтверждает: иностранные цифровые сервисы, ориентированные на детей, зачастую демонстрируют полную неспособность обеспечить элементарную безопасность своих пользователей. Решение Роскомнадзора продиктовано необходимостью защитить наших детей от агрессивной, аморальной и откровенно опасной среды", - сказал он.
Депутат добавил, что на игровой площадке происходило массовое распространение материалов, оправдывающих экстремизм, насилие, террористические акты, а также продвижение идеологии, чуждой традиционным ценностям РФ.
"Внутренняя модерация сервиса фактически не работает — и это не просто техническая проблема, это системная безответственность со стороны владельцев ресурса", - рассказал депутат.
Немкин отметил, что Roblox давно стал площадкой, где активно орудуют лица, совершающие преступления против детей.
Логотип Roblox - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Техасе подали в суд на Roblox из-за угрозы для безопасности детей
7 ноября, 01:52
"В игровых чатах педофилы вступают в контакт с несовершеннолетними, выманивают личные данные, склоняют к отправке разных материалов, а затем выходят с жертвой на связь за пределами платформы. Такие случаи фиксируются не первый год — и не только в США, но и в России. Мы не можем закрывать глаза на угрозы, которые приводят к реальным трагедиям", - подчеркнул Немкин.
Он добавил, что Россия, в отличие от зарубежных корпораций, выбирает безопасность и здоровье подрастающего поколения, а не прибыль любой ценой.
Парламентарий напомнил, что Роскомнадзор неоднократно направлял администрации Roblox требования удалить запрещённый контент, однако, как и во многих иных случаях с крупными иностранными платформами, "владельцы сервиса предпочли игнорировать законные предписания российского регулятора".
"Мы будем добиваться того, чтобы любая цифровая платформа, работающая в России, соблюдала законы нашей страны, уважала наши культурные и нравственные нормы и обеспечивала полную безопасность наших граждан", - заключил он.
WhatsApp* - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Госдуме оценили ход работы по импортозамещению WhatsApp
30 ноября, 15:10
* Запрещенная в России экстремистская организация
 
ТехнологииРоссияСШААнтон Немкин (депутат)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФЕдиная Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
