В Госдуме высказались по поводу блокировки Roblox

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ограничение доступа к игровой площадке Roblox в РФ подтверждает полную неспособность иностранных цифровых сервисов, ориентированных на детей, обеспечить безопасность своих пользователей, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики* , заявили в Роскомнадзоре

"Ограничение доступа к Roblox ещё раз подтверждает: иностранные цифровые сервисы, ориентированные на детей, зачастую демонстрируют полную неспособность обеспечить элементарную безопасность своих пользователей. Решение Роскомнадзора продиктовано необходимостью защитить наших детей от агрессивной, аморальной и откровенно опасной среды", - сказал он.

Депутат добавил, что на игровой площадке происходило массовое распространение материалов, оправдывающих экстремизм, насилие, террористические акты, а также продвижение идеологии, чуждой традиционным ценностям РФ.

"Внутренняя модерация сервиса фактически не работает — и это не просто техническая проблема, это системная безответственность со стороны владельцев ресурса", - рассказал депутат.

Немкин отметил, что Roblox давно стал площадкой, где активно орудуют лица, совершающие преступления против детей.

"В игровых чатах педофилы вступают в контакт с несовершеннолетними, выманивают личные данные, склоняют к отправке разных материалов, а затем выходят с жертвой на связь за пределами платформы. Такие случаи фиксируются не первый год — и не только в США , но и в России. Мы не можем закрывать глаза на угрозы, которые приводят к реальным трагедиям", - подчеркнул Немкин.

Он добавил, что Россия, в отличие от зарубежных корпораций, выбирает безопасность и здоровье подрастающего поколения, а не прибыль любой ценой.

Парламентарий напомнил, что Роскомнадзор неоднократно направлял администрации Roblox требования удалить запрещённый контент, однако, как и во многих иных случаях с крупными иностранными платформами, "владельцы сервиса предпочли игнорировать законные предписания российского регулятора".

"Мы будем добиваться того, чтобы любая цифровая платформа, работающая в России, соблюдала законы нашей страны, уважала наши культурные и нравственные нормы и обеспечивала полную безопасность наших граждан", - заключил он.